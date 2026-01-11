11 января 2026, 17:37

Николай Носков (Фото: Telegram @ nikolaynoskov_official)

Николай Носков — человек-легенда и человек-парадокс. Певец, чей голос в конце 1980-х покорил Америку, а песня «Bang» группы «Парк Горького» несколько недель крутилась на MTV. Артист, чьи сольные хиты «Паранойя», «Это здорово» и «Я тебя люблю» в конце 90-х знала вся страна. И человек, чье имя в последние десятилетия чаще ассоциируется не с музыкальными триумфами, а с громкими срывами концертов, конфликтами с продюсерами и трагической борьбой с последствиями тяжелой болезни. 12 января ему исполняется 70 лет. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Николая Носкова Личная жизнь певца Жизнь после инсульта Громкие скандалы с Носковым



Биография Николая Носкова

Личная жизнь певца

Николай и Марина Носковы (Фото: Telegram @ nikolaynoskov_official)

Жизнь после инсульта

«Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее», — цитирует артиста издание Starhit.ru.

Громкие скандалы с Носковым

Николай Носков (Фото: скриншот д/ф «Николай Носков. На меньшее я не согласен»)

«Из-за него я потерял 300 тысяч долларов. Вложился в его запись, в съемку клипов. А он вдруг решил завязать с шоу-бизнесом и уехать на Тибет».

«Я вам не мальчик, чтобы меня тут девять часов мурыжить! Идите все к е…не матери!».

«Он звезда, в нем есть звездный код, который никуда не денется».