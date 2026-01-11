«Мне по фигу на зрителей»: Николаю Носкову 70. Скандалы, инсульт и новая жизнь голоса, покорившего Америку
Николай Носков — человек-легенда и человек-парадокс. Певец, чей голос в конце 1980-х покорил Америку, а песня «Bang» группы «Парк Горького» несколько недель крутилась на MTV. Артист, чьи сольные хиты «Паранойя», «Это здорово» и «Я тебя люблю» в конце 90-х знала вся страна. И человек, чье имя в последние десятилетия чаще ассоциируется не с музыкальными триумфами, а с громкими срывами концертов, конфликтами с продюсерами и трагической борьбой с последствиями тяжелой болезни. 12 января ему исполняется 70 лет. Подробности жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая НосковаБудущая рок-звезда родилась 12 января 1956 года в Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области в простой рабочей семье. Талант Николая Носкова проявился довольно рано. Уже в 14 лет он победил на региональном конкурсе как лучший певец. Музыкальное образование он так и не получил, отучившись в ПТУ на электрика. Однако природный дар и упорство сделали свое дело: самоучка освоил гитару, фортепиано, ударные и трубу.
Путь на большую сцену начался с московских ВИА «Ровесники», «Надежда», «Москва». Звездный час пробил в 1987 году, когда Стас Намин пригласил его в проект «Парк Горького», созданный, по словам Намина, во многом именно под Носкова как «единственного российского вокалиста мирового уровня». Успех был оглушительным: альбом Gorky Park ворвался в американский чарт Billboard 200, а клип на песню «Bang» занял 3-ю строчку в ротации MTV. Носков пел дуэтом с Джоном Бон Джови и Клаусом Майне, а группа собирала стадионы. Однако в 1990-м из-за проблем со связками ему пришлось покинуть коллектив.
Второй пик карьеры пришелся на сольное творчество конца 90-х в сотрудничестве с продюсером Иосифом Пригожиным. Именно тогда появились хиты, ставшие классикой российской эстрады: «Паранойя», «Снег», «Это здорово», «На меньшее я не согласен».
Личная жизнь певцаНа фоне бурной карьеры личная жизнь Носкова всегда оставалась тихим, надежным тылом. Со своей будущей женой Мариной он познакомился в Череповце, во время работы в ресторане. После двух лет отношений они поженились, а в 1990 году у пары родилась дочь Екатерина.
Несмотря на периодически всплывающие в прессе слухи о разладе, пара остается вместе уже несколько десятилетий. Они живут в Подмосковье, растят внуков и предпочитают уединение шумной светской жизни. Дочь Екатерина в детстве даже скрывала, что ее отец — знаменитость, чтобы не выделяться среди сверстников. Сам Носков называет свою семью самой прочной парой в шоу-бизнесе.
Жизнь после инсультаВ марте 2017 года жизнь Носкова разделилась на «до» и «после». У него диагностировали ишемический инсульт. Последствия оказались тяжелыми: паралич правой стороны тела, проблемы с речью и зрением.
«Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее», — цитирует артиста издание Starhit.ru.
Несмотря на это, благодаря реабилитации и поддержке жены Марины и продюсера Виктора Дробыша, Носков нашел в себе силы вернуться. Уже в 2019 году он дал большой сольный концерт в Москве и выпустил альбом «Живой». Но его возвращение на сцену проходит непросто: он выступает сидя в инвалидном кресле, и его выступления длятся около 45 минут.
Громкие скандалы с НосковымРепутация Носкова в музыкальной индустрии далека от безупречной. Еще в начале 2000-х его первый сольный продюсер Иосиф Пригожин публично обвинил певца в мошенничестве:
«Из-за него я потерял 300 тысяч долларов. Вложился в его запись, в съемку клипов. А он вдруг решил завязать с шоу-бизнесом и уехать на Тибет».
По словам Пригожина, Носков, уехав, передал ему права на материал, но потом вернулся и выпустил эти песни самостоятельно.
Истории о сорванных концертах и неуважительном отношении к организаторам и коллегам также стали для Носкова печальной визитной карточкой. В 2012 году в Кирове он отказался выходить на сцену, сославшись на неудовлетворительное качество звука, которое даже не проверял, и заявил организаторам: «Мне по фигу на зрителей!». При этом заранее полученный гонорар в 500 тысяч рублей возвращать отказался.
В 2015 году он дважды подряд не явился на концерты в Иркутске и Чите, оба раза ссылаясь на болезнь, что нанесло промоутерам убытки почти в миллион рублей. Конфликтовал он и с собственным директором, и с руководством «Первого канала». На «Битве Фабрик Звёзд», не дождавшись съемок, Носков в сердцах заявил музыкальному менеджеру Юрию Аксюте:
«Я вам не мальчик, чтобы меня тут девять часов мурыжить! Идите все к е…не матери!».
Апогеем стала скандальная история в Перми в феврале 2023 года. Концерт начался с большой задержкой, после антракта Носкова вывезли на сцену в инвалидном кресле. По словам зрителей, он был дезориентирован, едва спел полторы песни, ронял микрофон и спрашивал: «Где я?». Многие поклонники сочли его состояние неадекватным. Организаторы и коллеги позже объясняли произошедшее тяжелым перелетом и плохим самочувствием, но осадок остался. В соцсетях писали: «Концерт сорван... Непорядочно брать деньги за концерт, а потом его сливать».
Стоит отметить, что нынешние гастроли артиста — тема для жарких споров. С одной стороны, это пример силы духа. Как сказал продюсер Виктор Дробыш:
«Он звезда, в нем есть звездный код, который никуда не денется».
С другой — многие в индустрии задаются вопросом об этичности таких выступлений. По данным источников, гонорар Носкова за концерт составляет около 2 млн рублей, но организаторы предупреждают, что выступление может быть отменено в любой момент из-за здоровья артиста.