Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы

Стефания Маликова (фото: Instagram* @steshamalikova)
Дочь Дмитрия Маликова 13 февраля отметила 25-летие. По случаю дня рождения Стефания показала подписчикам архивные детские и юношеские фотографии и призналась, что всегда комплексовала из-за лишнего веса и нестандартной формы лица. Оказалось, что дочь музыканта переживала из-за слишком больших щёк и всегда пыталась похудеть, но с возрастом ей удалось сделать свои недостатки «изюминками».
«Все еще переживаешь из-за своих щек? У тебя редкая форма лица, в этом твоя изюминка. Хочешь всегда быть худой и видеть идеальную цифру на весах? Полюби себя такой, какая ты есть!», – написала девушка под фотографиями.Между тем в сети уже давно обсуждают форму лица Стефании. Пользователи убеждены, что в прошлом году она сделала пластическую операцию на скулы и подбородок, после чего стала похожа на Старуху Шапокляк из мультика про Чебурашку. Все сравнивают нынешние и старые фотографии дочери Маликова и сходятся во мнении, что в погоне за идеальными пропорциями Стефания растеряла естественность и привлекательность.
Однако после этого заявления стало понятно, почему девушка решилась обратиться к хирургам, – тема непропорционального лица волновала её с самого детства. К тому же, на такое решение могли повлиять неудачи в личной жизни. Несколько лет девушка встречалась с хоккеистом Кириллом Капризовым и даже летала к нему в США. Однако их отношениям пришёл конец.
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Анастасия Чинкова