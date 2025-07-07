На Чукотке арестовали мужчину за кражу 3 млн рублей у бойца СВО
На Чукотке арестовали 35-летнего жителя Анадыря, обвиняемого в хищении более трех миллионов рублей у участника спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, мужчина получил доступ к банковскому приложению бойца СВО и перевел деньги на свои счета. После содеянного он попытался скрыться, но вскоре его задержали. По решению суда злоумышленник пробудет под стражей до 19 августа. Ему вменили статью 158 УК: «Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере».
Перед этим сообщалось, что российские военные запустили чат-бот, предназначенный для помощи родителям мобилизованных украинцев, которые хотят организовать эвакуацию своих сыновей в Россию.
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