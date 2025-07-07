На Чукотке арестовали мужчину за кражу 3 млн рублей у бойца СВО

07 июля 2025, 12:21

Фото: iStock/Vitaly Faritovich

На Чукотке арестовали 35-летнего жителя Анадыря, обвиняемого в хищении более трех миллионов рублей у участника спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.