«Те самые»: Дженнифер Лопес показала джинсы из клипа 25-летней давности
Дженнифер Лопес примерила джинсы из клипа Ain’t It Funny спустя 25 лет
Дженнифер Лопес продемонстрировала в соцсетях, что до сих пор может носить культовые джинсы из начала 2000-х.
Певица примерила ту самую двухцветную модель Versace на шнуровке, в которой снималась в клипе Ain’t It Funny в 2001 году.
«Это те самые джинсы из того клипа», — подписала артистка публикацию.В оригинальном видео Лопес сочетала эффектные джинсы с чёрным укороченным топом, подчёркивающим пресс. Спустя 25 лет звезда повторила образ уже с белым микротопом, вновь продемонстрировав подтянутую фигуру.
Ранее певица уже удивляла поклонников естественными фото без макияжа. Тогда Дженнифер делилась своим уходом за кожей и признавалась, что главный секрет её внешности и карьеры — дисциплина и постоянство.