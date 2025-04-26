Валерия раскрыла, какие подарки приготовила внуку: «Ребята составили вишлист»

Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)
Певица Валерия, которая недавно стала бабушкой во второй раз, заявила, что уже приготовила подарки внуку.
При этом, отправляясь за презентами в компании с супругом Иосифом Пригожиным, исполнительница хита «Часики» ориентировалась на список, который получила от сына Арсения и невестки Лианы Шульгиной.
Валерия подчеркнула, что среди подарков оказались коляски и кроватка.
Лиана Шульгина родила второго малыша поздно вечером 23 апреля. При рождении мальчик весил 3500 граммов. Внука Валерии назвали Мироном.
Первым ребенком Лианы и Арсения Шульгиных стала дочь Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года. Как уточнила в разговоре с журналистами супруга Иосифа Пригожина, девочку с братом еще не познакомили.
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«Мы все живем этим событием и уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — откровенничала певица с журналом Teleprogramma.org.
Валерия подчеркнула, что среди подарков оказались коляски и кроватка.
Лиана Шульгина родила второго малыша поздно вечером 23 апреля. При рождении мальчик весил 3500 граммов. Внука Валерии назвали Мироном.
Первым ребенком Лианы и Арсения Шульгиных стала дочь Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года. Как уточнила в разговоре с журналистами супруга Иосифа Пригожина, девочку с братом еще не познакомили.
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Ольга Енгалычева