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Валерия раскрыла, какие подарки приготовила внуку: «Ребята составили вишлист»

Валерия заявила, что покупала подарки внуку по списку от сына и невестки
Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Певица Валерия, которая недавно стала бабушкой во второй раз, заявила, что уже приготовила подарки внуку.
При этом, отправляясь за презентами в компании с супругом Иосифом Пригожиным, исполнительница хита «Часики» ориентировалась на список, который получила от сына Арсения и невестки Лианы Шульгиной.

«Мы все живем этим событием и уже приготовили подарки, потому что ребята оставляли вишлист. Мы просто настаивали на этом. Так всем просто удобнее», — откровенничала певица с журналом Teleprogramma.org.

Валерия подчеркнула, что среди подарков оказались коляски и кроватка.

Лиана Шульгина родила второго малыша поздно вечером 23 апреля. При рождении мальчик весил 3500 граммов. Внука Валерии назвали Мироном.

Первым ребенком Лианы и Арсения Шульгиных стала дочь Селин. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года. Как уточнила в разговоре с журналистами супруга Иосифа Пригожина, девочку с братом еще не познакомили.

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Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
Анастасия Волочкова исполнит песню Аллы Пугачёвой на свадьбе дочери
26 апреля 2025, 19:09

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram @volochkova_art)

Анастасия Волочкова приготовила необычный подарок на свадьбу своей дочери Ариадны. Торжество проходит в субботу в Петербурге.
После первого тоста балерина исполнит песню Аллы Пугачёвой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на стихи поэтессы Марины Цветаевой. Волочкова получила личное разрешение от Примадонны на исполнение её композиции.

Танцовщица призналась, что до сих пор поддерживает тёплые отношения с покинувшей Россию певицей. Волочкова вспомнила, как и сама проходила времена гонений после увольнения из Большого театра. Анастасия при этом сделала упор на личном общении с артисткой, не упоминая политические взгляды Пугачёвой.

«Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», – заявила Волочкова в беседе с порталом 78.ru.
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Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом

*запрещён в РФ
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#свадьба
#отношения
#шоу-бизнес
#звёзды
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Театр имени Ленсовета заменил все спектакли с упавшим со сцены Боярским
26 апреля 2025, 18:57

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Из-за проблем со здоровьем недавно выписавшийся из больницы народный артист РСФСР Михаил Боярский не сможет участвовать в воскресном выступлении в театре имени Ленсовета. Об этом рассказали представители театра в Телеграм-канале.
Стоит напомнить, что 18 апреля в театре Ленсовета рассказали, что из-за болезни Боярский не исполнит роль герцога Эскала в спектакле «Ромео и Джульетта». При этом его голос звучал в записи во время представления. Уточнялось, что состояние здоровья артиста не вызывает серьезных опасений. В театре говорили, что Боярский получил незначительный ушиб, споткнувшись на сцене во время репетиции. Концертный директор актера Александр Зыкин потом объявил, что Боярского госпитализировали из-за подозрения на перелом ребер и ушиб легкого. Артист покинул больницу в среду, 23 апреля.

«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль «В этом милом старом доме» все же не состоится: состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока все-таки не позволяет ему выходить на сцену», — уточнили представители театра.

Вместо двух запланированных показов спектакля в воскресенье в 13:00 и 18:00 (по московскому времени) будет показано представление «Без вины виноватые».

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#спектакль
#артист
#госпитализация
#театр
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«Могут себе позволить жить так, как хотят»: Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
26 апреля 2025, 18:25

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова. Актриса заявила, что пару хейтят незаслуженно.
«Все пытаются на этом хайпить. Почему женщинам перестали давать возможность просто радоваться своему счастью? Коля и Ксюша – молодцы, проживают свое счастье, которое нашли друг в друге и ни на кого не смотрят. Могут себе позволить жить так как хотят», – заявила звезда «Универа», слова которой приводит StarHit.
Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ранее жених бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Николай Сердюков поделился подробностями их неудавшейся поездки в Корею. Пара хотела посетить концерт группы Coldplay – это был подарок блогера Ксении Бородиной на 8 Марта.

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#дом
#счастье
#женщины
#отношения
#любовь
#критика
#шоу-бизнес
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Не состоит в отношениях три года: 37-летняя Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
Актриса Ирина Горбачёва призналась, что ищет мужчину на сайте знакомств
26 апреля 2025, 18:04

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Ирина Горбачёва не состоит в отношениях уже почти три года, но всё же пытается найти мужчину, с которым сможет создать семью.
Сердце 37-летней актрисы свободно уже несколько лет. Но она всё же надеется встретить того самого. Горбачёва призналась, что сидит в приложениях для знакомств. Она рассказала, что некоторые парни удивляются, когда видят её анкету, а потом пишут ей об этом.

«Есть те, кто пишут: "Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь"», – рассмеялась Горбачёва в интервью Светлане Бондарчук в её шоу «Света вокруг света».
Напомним, что Ирина Горбачёва уже была замужем. В 2021 году она расписалась с украинским музыкантом Антоном Савлеповым. Однако союз был недолгим – в 2022 году пара распалась. Как говорила актриса, одной из причин развода стали политические разногласия. Также Ирина и Антон оказались не готовы к тому, что чувства угаснут и сменятся привязанностью.

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#актриса
#интервью
#отношения
#любовь
#семья
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«У меня есть морщины и много проблем»: роман Люси Чеботиной с Киркоровым, тайная любовь с ЮрКиссом и норвежским футболистом
26 апреля 2025, 17:46

Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Российская певица Люся Чеботина сегодня, 26 апреля, отмечает свой 28-й день рождения. Певица громко заявила о себе с песней «Солнце Монако» в 2021 году и мгновенно стала популярной, заняв лидирующие места на всевозможных музыкальных платформах. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Биография


Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Людмила Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Родители девочки рано развелись, и мама осталась одна с двумя дочерьми. Когда Люсе исполнилось шесть лет, семья переехала в Москву за новой жизнью и возможностями.

В столице будущая звезда сцены начала заниматься в музыкальной школе, а позже закончила музыкальное училище по специальности педагог эстрадно-джазового вокала. В 2015 году Люся успешно прошла отборочный этап и стала участницей украинской версии популярного вокального шоу «Голос». На проекте она показала свои способности и смогла выйти в четвертьфинал.

Спустя год Чеботина появилась в проекте «Главная сцена», которая транслировалась на телеканале «Россия-1». А в 2017 году приняла участие в конкурсе «Новая волна», но не смогла занять призовое место. Первая популярность к певице пришла из интернета, куда она упорно заливала ролики с каверами на популярные песни.

В 2019 году Чеботина выпустила дебютный альбом под названием «Безлимитная любовь», но аудитория не оценила входящие в него треки. Даже не собираясь отчаиваться, девушка продолжила активную работу, и в 2021 году с выходом второго альбома труды были вознаграждены.

«Солнце Монако»


Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

За время участия в кастингах всевозможных шоу Люся Чеботина познакомилась с большим количеством полезных и интересных людей. Одним из таких стал сын основателя некогда популярной группы «Земляне» и владелец «Русской медиа группы», в которую входит «Русское радио» и телеканал RU.TV Юрием Киселевым (ЮрКиссом).

На совместном отдыхе Чеботиной с семьей Киселевых в Монако певица написала свой первый хит.

«Помню, было внутреннее ощущение, какое-то шестое чувство, что вот-вот сейчас я напишу что-то действительно классное. Долго крутилась в голове строчка: «Зачем мне солнце Монако?», и я решила, что нужно эту тему разогнать, буквально через полчаса родилась целая песня», — цитирует певицу издание intermedia.ru.

Трек «Солнце в Монако» за считанные дни сделал певицу суперпопулярной и вознес к вершинам радиочартов. В то время ходило много слухов о тайных любовных отношениях ЮрКисса и молодой певицы, но Чеботина неустанно говорила журналистам, что их связывает только дружба.

По словам Люси Чеботиной, клип к первому хиту был снят за смешные деньги в 50 тысяч рублей. Публика тогда мало поверила ее словам, больше верилось истории, в которой клип был снят на деньги ЮрКисса, а маленький бюджет певица придумала для лучшего света своего таланта.

Исполнительницу хита сильно злили просьбы о чьей-либо помощи в ее творчестве, всё сама: и пишет, и поет, и за клипы платит.

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«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене

Личная жизнь


Люся Чеботина и Юрий Киселев (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

О личной жизни певицы до ее популярности мало что известно. А вот в ответах по поводу отношений с Киселевым певица явно лукавила. В 2022-м в интервью Лауре Джугелии Чеботина призналась:

«Мы понимали, что друг другу нравимся, но отрицали это. Я боялась, что отношения могут что-то испортить. Потом поняла, что происходят недружеские ссоры, недружеская ревность… Был страх, что мне начнут что-то запрещать, но от судьбы не уйдёшь. Мы ждали до той точки, когда надо было либо расходиться, либо идти дальше. Я не готова была его терять, он, видимо, тоже. Думаю, это любовь».

В феврале 2023 года пара распалась. По словам Люси, инициатором расставания стал Юрий. После расставания с ЮрКиссом Чеботина ушла из «Русской медиагруппы» и забрала с собой все свои песни, объяснив это тем, что не хочет, чтобы её творчество ассоциировалось с бывшим возлюбленным.

Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)

Стоит отметить, что певице также приписывали романы с участником шоу «Холостяк» Александром Гранковым и певцом Никитой Алексеевым. Много шумихи наделала новость об отношениях Чеботиной с Филиппом Киркоровым. После выхода совместной песни король поп-музыки решил обратиться к пластической хирургии, давая понять, что он влюбился и хочет быть достойным своей возлюбленной. На что певица в очередной раз ответила журналистам, что все только слухи и Киркоров для нее просто старший товарищ.

В 2024 году в СМИ начали обсуждать новый роман Люси Чеботиной. На этот раз её избранником стал норвежский футболист Матиас Норманн, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Динамо».

На отдыхе в Дубае пару заметили вместе. В социальных сетях они не стеснялись выражать свои чувства и открыто демонстрировали симпатию друг к другу. Норманн называл Люсю «своей девочкой», а она отвечала ему «твоя».

На фестивале в Баку певица подтвердила, что у неё есть отношения, но имя своего избранника она не назвала. В одном из последних интервью певица как бы намекнула публике, что ее сердце снова свободно.

«Раньше думала, что в моем возрасте у меня будет муж и двое детей. Пока что у меня есть морщины и много проблем. Двигаемся успешно: морщин нет, проблем хватает. Так расположилась судьба, что мой муж — это моя карьера», — цитирует артистку Телеграм-канал «Звездач».

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