Театр Надежды Кадышевой накопил 2,5 млн рублей налогового долга

07 сентября 2026, 15:15

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Московский театр «Золотое кольцо», связанный с певицей Надеждой Кадышевой, должен налоговой службе около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».