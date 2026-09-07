Театр Надежды Кадышевой накопил 2,5 млн рублей налогового долга
Московский театр «Золотое кольцо», связанный с певицей Надеждой Кадышевой, должен налоговой службе около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сумма задолженности менялась в течение года. В апреле ФНС фиксировала долг на уровне 4,2 млн рублей. К июлю он сократился до 992 тыс. рублей, однако позднее вновь вырос. В феврале 2026 года предприниматель из Элисты обратился в суд с иском к театру на 2,1 млн рублей. Истец заявил, что организация не выполнила условия договора на оказание услуг.
«Золотое кольцо» принадлежит семье артистки. Сын Кадышевой Григорий Костюк владеет 70% долей, сама певица — оставшимися 30%. Финансовые показатели театра заметно менялись. Чистая прибыль в 2022 году достигла 2,6 млн рублей, в 2023-м составила 1,1 млн. Годом позже выручка выросла до 69 млн рублей, при этом прибыль остановилась на отметке 2,7 млн.
В июне следующего года Надежда Кадышева и Григорий Костюк планируют провести сольное шоу на стадионе «Лужники». При полной продаже билетов организаторы могут заработать свыше 680 млн рублей.
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