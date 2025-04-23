«Мужская проституция»: Андрей Малахов раскрыл тайны семьи Надежды Кадышевой. Как и за счет чего живет сын народной артистки

Габриелла Мерман (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Семья народной артистки России Надежды Кадышевой оказалась в центре скандала. Выяснилось, что её 41-летний сын Григорий одновременно встречался с несколькими состоятельными женщинами, которых использовал для финансовой выгоды. Что рассказали о сыне певицы обманутые жены — в материале «Радио 1».
Тайны семьи Надежды КадышевойВ эфире программы «Малахов» бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс рассказала, что познакомились они у нее дома. Григория представил некий влиятельный человек, имя которого она не озвучила. Семья Дарьи жила роскошно, на что сразу обратил внимание Григорий. Уже через две недели после встречи он попросил первые полтора миллиона.
«Затем он сообщил, что ему необходимо в Оман. Мы полетели за мои деньги. Билет первым классом, элитные авто. Всего около 20 млн рублей он мне задолжал», — рассказала Дарья Де Батс.По ее словам, у коллектива «Золотое кольцо» не все гладко складывалось с выступлениями. Административная работа была заброшена, соцсети не велись.
Дарья Де Батс (Фото: кадр из программы «Малахов»)
«До моего появления 7 лет Надежда не выходила в СМИ. Ее коллеги называли сбитым летчиком. Я вложила в проект все силы, я хотела помочь. Они были в долгах. Надежда Никитична получила на день рождение от меня деньги. Я начала помогать им, разбираться», — заявила бывшая невестка Кадышевой.Она отметила, что сначала с отцом Георгия у нее сложились теплые отношения, однако после того, как стала известна сумма долга, мужчина ее везде заблокировал и перестал выходить на связь.
«Два месяца назад я нашла папу Гриши в театре. Мы с ним обсуждали работу, хотела организовать им турне по Китаю. Я все это делала. Он лично говорил, что все до копейки вернут. Теперь я в блоке. Они возвращают деньги тем, у кого есть расписки», — подчеркнула Дарья.
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Бросил беременную жену в ДубаеЗатем в студии «Малахов» появилась Габриелла Мерман — бывшая жена Григория.
«За неделю до свадьбы он начал спрашивать о том, где взять денег на нее. Я понимала, что он намекает на то, чтобы я пошла к папе и попросила денег. Свадьба была, когда я уже была беременна. Гриша подарил кольцо с брилииантом в три карата. Когда я пришла в магазин этого бренда мне сказали, что кольцо не внушает доверия», — поделилась своей историей Мерман.Друг семьи Габриеллы Максим Арцинович назвал поступок сына Надежды Кадышевой мужской проституцией и призвал быть аккуратнее всех состоятельных женщин.
«Таких мужчин не уважают. Гриша после этой истории будет нерукопожатным. Он словно прокаженный после этой истории», — заключил Арцинович.
Габриелла Мерман и сын Надежды Кадышевой (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Надежда Кадышева никогда не видела внукаГабриелла Мерман также сообщила, что сначала Григорий говорил, что хочет детей, большую семью. Однако после рождения сына так ни разу и не проявил желания увидеться с ним.
«Он говорил, что хотел семью. На медовый месяц мы поехали в Дубай. Когда деньги закончились он сказал, что ему нужно в Москву. Он оставил меня в Дубае беременной. На картах не было денег. Я не могла купить еду. Меня содержал отец».Габриелла также рассказала, что Григорий много врал. Он часто просил большие суммы денег, не запоминал их и через время называл другие.
«Роды были очень сложные, никакой поддержки не было. В это время он был в клубе с какой-то девушкой. Своего ребенка Григорий не видел. Надежда Кадышева тоже не видела внука. За деньги он был готов отказаться от родительских прав», — заявила девушка.Читайте также:
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