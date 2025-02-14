«Я потерял след»: представитель Канье Уэста прокомментировал сообщения о разводе рэпера с Бьянкой Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Канье Уэст и Бьянка Цензори не собираются разводиться. Об этом в разговоре с Hollywood Reporter объявил представитель рэпера Майло Янополлус. Он отметил, что пара вовсю готовится к 14 февраля и планируют провести его вместе.
«Йе и Бьянка в Лос-Анджелесе, собираются вместе насладиться Днем святого Валентина. Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от слухов в таблоидной прессе. Это уже пятый или шестой раз, когда СМИ ошибочно сообщили, что Йе и Бьянка расстаются. Я потерял след», — обратил внимание Майло Янополлус.
Стоит напомнить, что накануне источник Daily Mail говорил о скором разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори. Отмечалось, что якобы кто-то из окружения рэпера подтвердил расставание. Источник делился, что пара ожидает подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни.
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