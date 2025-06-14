14 июня 2025, 08:34

Марго Овсянникова поругалась с Мариам Тилляевой на шоу «Мастер игры»

Марго Овсянникова (фото: Telegram @Mmmargaaret)

Внучка первого президента Узбекистана довела до слёз фаворитку Филиппа Киркорова. Марго Овсянникова резко ответила Мариям Тилляевой.





На телеканале ТНТ продолжается реалити-шоу «Мастер игры». Противостояние «тёмных» и «светлых» становится более драматичным и эмоциональным. Теперь участники используют все возможные средства для достижения своих целей, включая манипуляции, заговоры и провокации, что нередко приводит к скандалам.



Марият Тилляева (Фото: Instagram* @mashatilly)

На этот раз конфликт вспыхнул между «принцессой Узбекистана» Тилляевой и фавориткой поп-короля Овсянниковой. Блогер обвинила бывшую участницу «Дома-2» в неискренности. В ответ Марго отметила, что Мариям ведёт себя слишком высокомерно из-за своего происхождения.





«Да, я из обычной семьи, но это не значит, что меня можно оскорблять», – отметила Овсянникова.

«Ты не была на "Доме-2", потому что тебя бы не взяли, ты слишком скучная, прости».