«Звучало по-мажорски, но нам это свойственно»: Тилляева поддержала невесту Лепса после скандала с Киркоровым

09 июня 2025, 10:20

Блогер Тилляева встала на защиту невесты Лепса после скандала с Киркоровым

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

Мариам Тилляева, участница шоу «Мастер игры», высказалась в поддержку Авроры Кибы — невесты Григория Лепса, которая недавно повздорила с Филиппом Киркоровым.





Конфликт разгорелся из-за заявления поп-короля о том, что без известного жениха девушка «ничего из себя не представляет». В ответ она парировала, что многого добилась собственными силами, несмотря на обеспеченную семью. Спор между звездами прокомментировала Мариам, отметив, что понимает чувства Авроры.

«Я понимаю, что Аврора пыталась сказать, но то, как она донесла свою мысль, мне показалось немного грубоватым… Это звучало с высоты — чуток по-мажорски, но нам это свойственно. Кажется, она просто устала быть повсюду "девушкой Лепса". Сегодня она его девушка, завтра — жена, а послезавтра — бывшая», — высказалась блогер.

«Вот она сказала, что у нее два средних образования — ну, это очень мило. Это показывает: в ее реальности это очень много значит. И для мажоров, детей, которые выросли в такой семье в России, она реально очень многого добилась», — отметила она.