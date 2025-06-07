«Я расплакалась, у меня потек макияж»: Марго Овсянникова о появлении Киркорова на премии МУЗ-ТВ

07 июня 2025, 20:56

Марго Овсянникова рассказала о появлении Киркорова на премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Марго Овсянникова высказалась о появлении Филиппа Киркорова на премии МУЗ-ТВ. Девушка появилась на мероприятии в белом жилете, открывающем плоский живот, черном фраке и классических темных брюках. Она подчеркнула, что готовит с Киркоровым совместный трек.





