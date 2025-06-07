«Я расплакалась, у меня потек макияж»: Марго Овсянникова о появлении Киркорова на премии МУЗ-ТВ
Марго Овсянникова рассказала о появлении Киркорова на премии МУЗ-ТВ
Певица Марго Овсянникова высказалась о появлении Филиппа Киркорова на премии МУЗ-ТВ. Девушка появилась на мероприятии в белом жилете, открывающем плоский живот, черном фраке и классических темных брюках. Она подчеркнула, что готовит с Киркоровым совместный трек.
«Я была шокирована, я не знала, что будет Филипп. Когда я узнала, что он здесь, я расплакалась, у меня потек макияж, мне стали его поправлять, это было настолько чудо и счастье», — прокомментировала Овсянникова.Собеседница добавила, что очень перенервничала, и счастлива видеть поп-короля российской эстрады. В конце мая сообщалось, что у исполнителя хита «Цвет настроения синий» выявили частичный некроз кожи. В апреле Филипп Бедросович получил ожоги от пиротехники, выступая в Санкт-Петербурге.