Никита Михалков после госпитализации снялся с внуками на творческом вечере

Никита Михалков (Фото: Телеграм @tatyana_mixalkova)
Татьяна Михалкова с внуками посетила творческий вечер супруга Никиты Михалкова. 78-летняя возлюбленная режиссера опубликовала редкие семейные кадры.
Накануне народный артист России Никита Михалков провел творческий вечер «Территория любви». Поддержать 79-летнего режиссера приехали его родные — супруга Татьяна Евгеньевна и внуки. Возлюбленная создателя картины «Сибирский цирюльник» показала кадры с мероприятия.
Снимки получились ценными — на одной фотографии несколько поколений звездной семьи.
Никита Михалков с семьей (Фото: Телеграм @tatyana_mixalkova)
На мероприятии Михалков с радостью отвечал на вопросы поклонников, в том числе о премии «Оскар». Режиссер получил награду в 1995 году за ленту «Утомленные солнцем», победившую в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На творческом вечере показали речь народного артиста России. Он вышел на сцену вместе с младшей дочерью Надеждой.
Супруга Михалкова заметила, что часто люди не знают тех, кто рядом с ними и чем они занимаются.
Читайте также:
«Будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни»: что известно о прощании с Пашей Техником
71-летняя Любовь Успенская решила заняться стрип-пластикой
«Фанатка»: жена актёра Кирилла Запорожского узнала о его любовной переписке с девушкой
Снимки получились ценными — на одной фотографии несколько поколений звездной семьи.
Никита Михалков с семьей (Фото: Телеграм @tatyana_mixalkova)
На мероприятии Михалков с радостью отвечал на вопросы поклонников, в том числе о премии «Оскар». Режиссер получил награду в 1995 году за ленту «Утомленные солнцем», победившую в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На творческом вечере показали речь народного артиста России. Он вышел на сцену вместе с младшей дочерью Надеждой.
«Где еще внуки могут увидеть дедушку, а тем более познакомиться с его творчеством, увидеть кадры из интереснейших фильмов, послушать его истории, увидеть свою маму маленькую на «Оскаре», дедушку, который не только режиссер, но и великий актер», — отметила Татьяна Евгеньевна.
Супруга Михалкова заметила, что часто люди не знают тех, кто рядом с ними и чем они занимаются.
Читайте также:
«Будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни»: что известно о прощании с Пашей Техником
71-летняя Любовь Успенская решила заняться стрип-пластикой
«Фанатка»: жена актёра Кирилла Запорожского узнала о его любовной переписке с девушкой
Ольга Енгалычева