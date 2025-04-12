Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян: раннее отцовство, измены женам и пережитая онкология. Как сейчас живет актер?

Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)
Имя российского актёра Андрея Гайдуляна широкая публика может и не знать, но вот Сашу Сергеева из сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» знает каждый. В день 41-летия артиста «Радио 1» приоткрывает завесу его личной жизни.
Застенчивый ребенок
Будущий актёр родился в Молдове 12 апреля 1984 года. В детстве Андрей Гайдулян был очень застенчивым мальчиком и даже не мечтал об актёрской профессии.
«Ничто не предвещало беды для отечественного кинематографа. Мои маленькие «роли» были «сыграны» в садике, на детских утренниках, и всегда это был настоящий провал», — рассказывал актер в одном из интервью.
Однако, несмотря на робость, Андрей участвовал в редких школьных постановках и играл в КВН. По воле случая Гайдулян попал в театральную студию Сергея Тиранина, актёра Государственного русского драматического театра им. Чехова, и там буквально влюбился в актерское мастерство. Учится после школы поехал в Москву и успешно прошел вступительные испытания в Институт Современного Искусства.
В 2007 году артист неожиданно для себя оказался на пробах в новый комедийный сериал «Универ», где ему предложили ключевую роль. Этот проект не только сделал Андрея знаменитым, но и обеспечил ему внушительный доход, который по тем временам казался просто невероятным.
Личная жизнь
Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)
Ранний ребенок от сокурсницы
В студенческие годы актёр встречался с однокурсницей Риммой. Роман с девушкой обернулся её беременностью, и пара стала жить вместе. Гайдулян не был уверен в том, что Римма — любовь всей его жизни, и не спешил узаконивать отношения в ЗАГСе. Пара старалась сохранять отношения ради ребёнка, но после рождения сына Фёдора в 2007 году всё стало ещё сложнее, и молодые родители решили окончательно разойтись.
После того как родители Фёдора разошлись, он остался жить с матерью. Но она не препятствовала встречам ребёнка с отцом. Андрей Гайдулян мог видеться с сыном так часто, как хотел, и старался делать это как можно чаще, чтобы сын не забывал родного папу. Сейчас Фёдор уже совсем взрослый 18-летний юноша, который по сей день продолжает поддерживать отношения с отцом.
Борьба за жизнь и предательство любимой
В 2009 году Гайдулян встретил девушку из Узбекистана по имени Диана. Андрей начал проявлять внимание к восточной красавице, и в определённый момент она ответила ему взаимностью. С течением времени пара начала жить под одной крышей. Диана проявила себя как прекрасная хозяйка, и влюблённые принялись создавать совместный быт и строить планы на будущее, в том числе на свадьбу. Однако в их планы вмешалась болезнь Гайдуляна.
Актеру поставили диагноз «лимфома Ходжкина», и начался трудный процесс лечения и восстановления. Диана всегда была рядом, поддерживала, а когда болезнь отступила, в 2016 году стала его женой. Брак продлился всего год, и актера увлекла новая любовь.
Тайная свадьба в Лас-Вегасе
Александра Велескевич и Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@alexandraveleskevich)
Разлучницей оказалась актриса Александра Велескевич. Гайдулян долго скрывал новый роман, а когда страсти с разводом улеглись, показал возлюбленную публике. На тот момент в СМИ уже была информация о тайной свадьбе актера в Лас-Вегасе в 2018 году.
В этих отношениях Андрей испытывал искреннее счастье. Артисты жили и творили вместе, но идиллия закончилась летом 2023 года. Они не стремились выставлять свою личную жизнь напоказ и не стали делиться с окружающими причинами разрыва. Информация о расставании пары просочилась в сеть только в октябре 2024 года, при этом пара не комментировала причины расставания.
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Как сейчас живет актер?
Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)
О новых романах Андрея Гайдуляна говорить пока рано. Актера время от времени встречают с разными дамами, но это скорее мимолетные увлечения. После расставания с Велескевич у Андрея получилось сохранить с ней хорошие отношения. Бывшие возлюбленные даже продолжили работать вместе, снявшись в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустив совместный спектакль «Сказ про Федота Стрельца».
В сфере профессиональной деятельности Андрей Гайдулян занят в Московском театре комедии, а также иногда участвует в других телевизионных проектах. В частности, в 2024 году он принял участие в съёмках сериала «Группировка «Нежить».
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Елена Генералова