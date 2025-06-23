«Недолюбливает»: Юная невеста Лепса высказалась о неприязни Киркорова

23 июня 2025, 12:04

Юная невеста Лепса заявила, что никакой неприязни от Киркорова не чувствует

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя Аврора Киба высказалась о конфликте с артистом Филиппом Киркоровым. Девушка в своём блоге заявила, что никакой враждебности и неприязни от эстрадного певца не чувствует. Конфликт двух медийных личностей начался с проекта «Мастер игры».





Киркоров заявил, что Киба ничего из себя не представляет, но девушка не согласилась с мнением певца и заявила, что Лепс четыре раза просил её руки, а образование она получает в одном из лучших учреждений мира.



Однако после долгих споров Киркоров избавился от Авроры в последнем выпуске шоу, исключив её из участников игры. На вопросы фанатов по поводу произошедшего, Аврора заявила, что никакой ненависти между ними нет.

«Не думаю, что он меня недолюбливает... Скорее моя личность в реальной жизни сейчас наиболее интересна для аудитории из всех участников на шоу, как и моя личная жизнь», — заявила девушка.