Тейлор Свифт пожертвовала свыше четырех миллионов рублей пострадавшей в ДТП женщине

30 августа 2026, 06:30

Тейлор Свифт перевела 50 тысяч долларов матери из Род-Айленда, попавшей в аварию

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* @taylorswift)

Американская певица Тейлор Свифт перевела 50 тысяч долларов (свыше четырех миллионов рублей) женщине, которая получила травмы в дорожной аварии. Об этом сообщает телеканал NBC.