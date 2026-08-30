Тейлор Свифт пожертвовала свыше четырех миллионов рублей пострадавшей в ДТП женщине
Американская певица Тейлор Свифт перевела 50 тысяч долларов (свыше четырех миллионов рублей) женщине, которая получила травмы в дорожной аварии. Об этом сообщает телеканал NBC.
Пострадавшая – Эшли Таунтон, жительница штата Род-Айленд. В июле она ехала по трассе вместе с дочкой во время проливного дождя и увидела, как машина перед ними потеряла управление и вылетела с дороги. Женщина остановилась, чтобы помочь находившимся в салоне подросткам, однако в этот момент в неё саму врезался другой автомобиль, который также потерял управление.
Таунтон попала под машину, поскольку не стала спасать себя — вместо этого она оттолкнула стоящего на проезжей части несовершеннолетнего в безопасное место. Женщина получила серьёзные травмы, угрожающие жизни, включая повреждения нескольких внутренних органов и переломы ребер. По словам её мужа, американка уже перенесла три операции и сейчас восстанавливается.
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