Забитый пассажирами автобус влетел в грузовик на Ставрополье, пять человек погибли и десятки пострадали
На Ставрополье забитый пассажирами рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли, более двух десятков пострадали, сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.
Авария произошла 30 августа около часа ночи на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» у посёлка Иноземцево в районе Железноводска. Водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, не справился с управлением. По предварительной информации, он превысил скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего «Камаза». Произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет.
Участники инцидента, которые погибли, скончались на месте. Также травмы различной степени тяжести получили 24 человека, их уже доставили в больницы Пятигорска. Уточняется, что среди пострадавших — пятеро детей. Состояние четырех из них врачи оценивают как удовлетворительное, еще один находится в реанимации.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства трагического ДТП выясняются.
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