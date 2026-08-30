Забитый пассажирами автобус влетел в грузовик на Ставрополье, пять человек погибли и десятки пострадали

30 августа 2026, 05:58

Пять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом и «Камазом» на Ставрополье

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Ставрополья»/@gibdd26

На Ставрополье забитый пассажирами рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли, более двух десятков пострадали, сообщили в канале «Госавтоинспекция Ставрополья» на платформе MAX.