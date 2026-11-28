28 ноября 2026, 17:45

Александр Олешко заявил, что театр отвернулся от него после травмы и операции

Александр Олешко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»)

Народный артист России Александр Олешко рассказал в интервью Лауре Джугелия на VK Видео, что после травмы театр отвернулся от него.





Актёр объяснил, что когда ему понадобилась операция из-за травмы, которая не помешала доиграть спектакль, театр сразу нашёл ему замену, но никто из коллег не спросил о его здоровье.

«Моментально вводят вторые составы, и тебе не рассказывают, а ты лежишь после операции в больнице, и тебе никто даже какой-нибудь апельсинчик или мандаринчик не приносит, или у тебя моментально перестаёт звонить телефон», — отметил Олешко.