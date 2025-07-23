Ирина Хакамада рассказала откровенную историю из жизни: «Мне предлагали эскорт»

23 июля 2025, 20:31

Хакамада рассказала, как ей предлагали выбрать мужчину для выхода на мероприятия

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)

Общественный деятель Ирина Хакамада рассказала, что ей предлагали выбрать мужчину для сопровождения на мероприятиях.





Telegram-канал «Хуже и не скажешь» привёл фрагмент интервью, в котором Хакамада поделилась опытом и рассказала, что женщины пользуются эскортом. Речь идёт об услуге, когда красивые молодые люди сопровождают женщину на мероприятиях, ухаживают за ней и подают шампанское.





«И женщины теперь пользуются эскортом. Только мальчики дороже. Везде так принято. Дискриминация во всём. Как зарплаты средние выше у мужчин, так на эскортном рынке молодые люди стоят дороже. Мне предлагали, кстати, эскорт… Мне даже на выбор показали несколько. Я перепугалась сразу, как только их увидела. Показали на улице – "видишь, трое стоят, можешь выбрать"», – поделилась историей из жизни писательница.