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Телекритик Горбунов раскрыл время возвращения Урганта на ТВ

Телекритик Горбунов допусти возвращение Урганта на ТВ к началу нового сезона
09 апреля 2024, 20:12
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телекритик Александр Горбунов высказал предположение, что актёра и телеведущего Ивана Урганта могут вернуть на телеэкраны уже к началу следующего сезона.
«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечёт внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — поделился в беседе с NEWS.ru Горбунов.

Он добавил, что практика возвращения шоу на телеканалах есть и добавил, что перезапуск телепередачи Урганта может изменить формат эфира.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение о том, что фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу.

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#мнение
#шоу
#телевидение
#артист
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«Былое величие не вернуть»: депутат Шолохов — о новом фильме Собчак о Пугачёвой
Депутат Шолохов: фильм Собчак не вернёт Пугачёвой былого величия
09 апреля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Также он добавил, что былое «величие» Пугачёвой было существенно преувеличено. А сейчас певица постоянно даёт новые поводы для того, чтобы усомниться и в том, что есть, заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что журналистка Ксения Собчак начала снимать фильм о певице Алле Пугачёвой. По его мнению, данная кинокартина направлена на обеление репутации Примадонны, которая назвала россиян «рабами и холопами».

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#ксения собчак
#фильм
#шоу-бизнес
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«Бред»: Домогаров о слухах про завершение своей карьеры
08 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Виталий Белоусов

Актёр Александр Домогаров назвал бредом информацию о том, что он якобы завершает карьеру из-за проблем с позвоночником.
Однако он подтвердил свой уход из Театра Моссовета.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ситуацию Домогаров.

Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену. Певец поделился, что выступать ему стало сложнее.

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#информация
#уход
#артист
#карьера
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Актер Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО
07 апреля 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный актёр Юрий Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Причина — его молчание на тему специальной военной операции.
Об этом артист рассказал в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец. Особенно удивляет Стоянова то, что больше всего негатива он получает от жителей Одессы — города, в котором он вырос. По словам актёра, он предпочитает не разбрасываться громкими политическими заявлениями, так как привык общаться с людьми языком театра.

Артист полагает, что зритель сам почувствует, каков ты, что ты из себя представляешь, о чём говоришь и что чувствуешь. Для этого совсем не обязательно постоянно маячить в интернете и говорить, что ты за то, и против этого. Стоянов подчеркнул, что всегда находился на стороне «хороших людей» и выступал за то, «чтобы мириться». Он добавил, что придерживается такой позиции всю жизнь.

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#интернет
#театр
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Стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой
Shot: телеведущая Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей
06 апреля 2024, 14:57

Фото: istockphoto/blinow61

Телеведущая Роза Сябитова задолжала 250 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает Shot.
По данным издания, Сябитова уже получила уведомление о необходимости погасить задолженность. В случае невыплаты суммы, у телеведущей могут возникнуть проблемы с возможностью выезда за границу.

Роза Сябитова начала свою карьеру на телевидении в 2007 году в шоу «Ищу любовь». Однако наибольшую известность она приобрела, выступая в качестве ведущей в программе «Давай поженимся!».

Ранее в феврале Сябитова сообщила о размере своей пенсии, которая составляет 15 тысяч рублей. Она отметила, что не расходует эти средства, а хранит на счете, предпочитая жить на другие источники дохода.

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#пенсии
#любовь
#шоу
#минтруд
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«Нет выбора»: Бьянка призналась, как проведет концерты после пластической операции
Бьянка рассказала о сложностях во время выступлений из-за операции на ягодицы
04 апреля 2024, 05:01

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Российская певица Бьянка на светской премьере фильма «Золото Умальты» рассказала, как планирует проводить концерты после недавней пластической операции. Об этом пишет The Voice.
«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять», — рассказала артистка.
Бьянка добавила, что главное для нее, чтобы люди услышали ее песни.

Помимо этого, она поделилась, что медики строго запретили употреблять ей алкоголь. Певица призналась, что за последние 3 недели только полбокала спиртного.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром.

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Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу

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#съёмки
#люди
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Актриса Светлана Светличная после инфаркта перестала принимать пищу
03 апреля 2024, 09:16

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Госпитализированная после перенесённого острого инфаркта миокарда актриса Светлана Светличная перестала есть и пить. Питание сейчас медики вводят ей внутривенно.
Артистку с инфарктом в тяжёлом состоянии доставили в НИИ имени Склифосовского 27 марта, напоминает телеграм-канал SHOT. До 29 числа она находилась в палате интенсивной терапии, а затем её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне, 2 апреля, Светличную выписали из «Склифа». Теперь она будет проходить лечение в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.

Теперь актрису будут кормить и поить с помощью внутривенного питания, которое в виде жидкого раствора подаётся через катетер. За сутки будет вводиться не менее полутора литров питательного раствора. Есть и пить сама Светличная не может из-за сильной слабости и пониженного давления. У актрисы в настоящее время диагностированы коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Самостоятельно ходить она перестала ещё раньше.

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#актриса
#сердце
#инфаркт
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Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме
Певица Лолита рассказала об изменениях голоса из-за климакса
02 апреля 2024, 04:25

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась, что с возрастом её голос стал меняться. Об этом артистка рассказала в интервью кинорежиссеру Валерии Гай Германике, передает Ura.ru.
«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — заявила Милявская.
В настоящее время состояние здоровье певицы стабилизировалось. По словам Милявской, сейчас она в норме и готова к новым свершениям.

Ранее Лолита отреагировала на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Волочкова выдала всю правду о лицемерии Ивлеевой

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#певица
#интервью
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Волочкова выдала всю правду о лицемерии Ивлеевой
Балерина Волочкова предчувствовала скандал из-за «голой» вечеринки Ивлеевой
01 апреля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью YouTube-каналу «Алёна, блин», почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
Она получила приглашение на мероприятие, но сразу же поняла, что оно станет скандальным. После этого балерина приняла решение не посещать московский клуб «Мутабор».

Также Волочкова рассказала, что Ивлеева вместе со своей съёмочной группой посещала её дом. Однако после этого публично высказывала негативные комментарии в адрес балерины. В частности, речь шла о видео, на котором полуголая балерина танцует с Никитой Джигурдой.

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#анастасия ивлеева
#мероприятия
#скандал
#шоу-бизнес
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«Развонялись»: Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокусе»
29 марта 2024, 11:48

Фото: istockphoto / Sonate

Иноагент Макаревич* спустя семь дней высказался о теракте в «Крокусе» в своем личном телеграм-канале.
70-летний рок-музыкант Андрей Макаревич*, основатель рок-группы «Машина времени», высказался о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети - как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует. Во-первых, публичное выравнивание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь-помоги. А трындеть не надо. Во-вторых – конечно сочувствую. И жертвам трагедии в Крокусе», - написал в телеграм-канале музыкант.

Макаревич* также отметил, что сочувствует всем жителям России, которые находятся там, где они находятся.
«Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — говорится в публикации.

Напомним, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали растреливать зрителей, которые пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». Спустя некоторое время они подожгли здание и пытались скрыться. Их задержали.

* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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#теракт
#музыкант
#рок
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