Телекритик Горбунов раскрыл время возвращения Урганта на ТВ

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Телекритик Александр Горбунов высказал предположение, что актёра и телеведущего Ивана Урганта могут вернуть на телеэкраны уже к началу следующего сезона.
«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечёт внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — поделился в беседе с NEWS.ru Горбунов.
Он добавил, что практика возвращения шоу на телеканалах есть и добавил, что перезапуск телепередачи Урганта может изменить формат эфира.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение о том, что фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу.
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