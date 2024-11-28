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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

Дмитрий Комаров (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Дмитрий Комаров (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Почти 11 лет назад в российский эфир впервые вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку», завоевавшая любовь зрителей в кратчайшие сроки. Автором и ведущим проекта стал журналист Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны буквально рисковал своей жизнью. После начала спецоперации Комаров и его программа исчезли с экранов: шоумен наотрез отказался продолжать работать на одном из самых известных каналов в России и отправился в зону СВО, чтобы поддерживать преступный режим Зеленского.
С тех пор о телеведущем долгое время не было практически никакой информации. В сети даже появились слухи, что Комаров погиб на фронте. Однако как оказалось, причиной молчания может быть и развод.

О том, где сейчас находится знаменитый ведущий, почему он пропал и как с этим связан развод, расскажет редакция «Радио 1».



«Всегда брал нахрапом то, что хотел»: брак Комарова с украинской моделью

В конце октября украинская модель и супруга телеведущего Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, отметила 27-летие. Широкой аудитории девушка известна не только титулом «Мисс Украина-2016», но и провалом в ответе на вопрос, кто на тот момент был премьер-министром Незалежной.

Однажды в интервью телеведущий признался — Кучеренко он заприметил будучи членом жюри конкурса и во что бы то ни стало вознамерился сделать ее своей женой. Комарова не смутили ни разница в возрасте в пятнадцать лет, ни то, что его будущая супруга гремела в скандале на всю страну.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Осенью 2017 года влюбленная пара уже принимала участие в шоу «Танцы со звездами» на украинском ТВ, однако свои отношения они скрывали от публики.

«К счастью, переигрывать нам не приходилось, поскольку во время проекта мы постоянно ссорились. Это был довольно сложный период: шестичасовые репетиции, прогоны эфиров, съемки. Эмоциональная и физическая усталость все больше давали о себе знать», — вспоминает Кучеренко.

Свадьбу украинская парочка играла тайно: церемония бракосочетания проходила в Израиле. Но потомством пара так и не обзавелась.

Как брак журналиста разрушила любовь к киевскому режиму


Неоднократно девушка заявляла, что хочет стать многодетной мамой. Вот только все упиралось в мнение самого Комарова: после скандального увольнения и отъезда из РФ Комаров буквально помешался на киевском режиме, извращая правдивую информацию.

Теперь, судя по всему, ни о каком пополнении в семье и речи быть не может. Подписчики заподозрили Комарова в разводе с женой. Аргументом в пользу расставания стали пропавшие из социальных сетей совместные фото: последнее свежее из них датировано аж 2021 годом. С тех пор Комаров и его жена пропали из медиапространства.

А ведь еще недавно Дмитрий только и делал, что поздравлял возлюбленную с праздниками, хвастался дорогими подарками на день рождения и выставлял напоказ всю семейную жизнь. В соцсетях все происходящее в семействе Комарова, а также его исчезновение спровоцировало нешуточный переполох.

«Убит и съеден»: что стало с Комаровым после начала СВО


Среди прочих версий о возможном затишье в соцсетях журналиста существует и версия о гибели в зоне СВО. Примечательно, что за время работы над проектом Комаров дважды был на грани гибели.

В 2016 году ради выпусков о Непале телеведущий с оператором взяли билеты на самолет, который потом разбился. Комаров с коллегой в последний момент поменяли билеты и не попали на роковой рейс.

Еще один скандальный инцидент с участием украинца Комарова произошел в Папуа Новой Гвинее, где ведущий искал племя настоящих людоедов. В какой-то момент находка получила материальное воплощение, а сам Комаров оказался на грани выживания. Жителя племени, который выполнял функции переводчика, разочаровал размер гонорара, и тогда он расчехлил свой лук со стрелами. Выжить журналисту удалось лишь чудом.

Спустя три года на YouTube появилось видео из Бразилии о том, что Комарова «расстреляли». Он, действительно, брал интервью у бывшего бандита, но позже выяснилось, что в сети «случайно» оказался постановочный ролик, который снимался с помощью местных каскадеров. Поклонники передачи предположили, что таким странным способом ведущий раскручивает свежие выпуски, и оказались правы.

В последнее время Комаров в попытке снова стать интересным ездит на передовую. Он жив, а также ни разу не был ранен. Пропагандистская работа во славу террористического киевского режима полностью поглотила украинца. В его блоге регулярно появляются интервью с Зеленским и другими украинскими политиками, а в комментариях пользователи пишут о том, что журналиста просто подкупили, сам же Комаров «потерял лицо» и стал для России окончательно чужим.

Дмитрий Комаров и Владимир Зеленский (Фото: соцсети Дмитрия Комарова)

Теперь интерес к своей персоне Дмитрий Комаров поддерживает лишь путешествиями по развалинам киевского режима. Изредка в микроблоге шоумена появляются сомнительные посты, содержащие странные призывы к расправе.

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Борьба за миллионы: Юрист назвал условие, при котором суд выделит наследникам Градского больше
Юрист Кваша: суд может выделить наследникам Градского больше, если нотариус совершил ошибки
28 ноября 2024, 13:03

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Старшие дети артиста Александра Градского, несогласные с решением суда о выделению им недвижимости в рамках наследства, потребовали выделить им больше. Соответствующую кассационную жалобу рассмотрит Тверской районный суд.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» сообщил, что суд может пересмотреть свое решение, но при некоторых условиях.

«Если нотариус совершил какие-то ошибки при формировании вот этой наследственной массы. Поскольку дети и супруги относятся к наследникам первой очереди, они должны получить в равном количестве то наследство, которое после себя оставил умерший. Если нотариус как-то, по их мнению, несправедливо оценил имущество и распределил его, то, конечно, они имеют полное право с этим не согласиться и прийти в жалобу», — сказал он.

По словам эксперта, минимальных и максимальных критериев предоставления наследства, предоставляемого именно первоочередным наследникам, законом не установлено.

«Все зависит от благосостояния наследодателя. Есть обязательные доли в наследстве, которые должны быть в любом случае, даже если завещание передано лицам, кто находился на иждивении или бы нетрудоспособным. Но мы здесь этого не касаемся», — прокомментировал юрист.

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Газманов пожаловался на молодежь
Газманов пожаловался на нежелание молодежи слушать военные песни
28 ноября 2024, 12:51

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева)

Певец Олег Газманов пожаловался на нежелание молодого поколения слушать военные песни. Исполнитель высказался об этом в рамках круглого стола в Госдуме на тему включения патриотических композиций современных звезд в школьную программу.
«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет. И что происходит сейчас, значит, да? Новое поколение детей, вот эти, с пяти лет, наверное, там. Они уже поют песни Ярослава (Дронова, Shaman — прим. ред.), поют мои новые песни», — сказал Газманов.
Певец указал на двойные стандарты российского радио и телевидения, где, по словам Газманова, «просят не акцентировать» внимание на боевых действиях. Кроме того, артист считает, что меры, принятые в отношении YouTube, не сработали из-за VPN.

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Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избранником, кто занял место Гарика Харламова

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой
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Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избраником, кто занял место Гарика Харламова
27 ноября 2024, 18:20

Кристина Асмус (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Асмус появилась со своим новым избранником на премьере драмы «Первый номер». Кавалером 36-летней актрисы оказался известный кинопродюсер, неделю назад получивший развод — Илья Бурец. «Радио 1» рассказывает подробности романа Асмус.

Недавно Кристина писала в своем блоге, что у неё есть заботливый партнёр, который помогает ей восстановиться после тяжёлого рабочего дня. Однако, актриса не называла его имени. Причиной отношений, окутанных тайной, был брак ее нового избранника.

Уводить мужей из семьи Асмус не привыкать


Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Прошлый муж Кристины Асмус Гарик Харламов на момент начала отношений с актрисой тоже был женат. Кристина и Гарик долгое время встречались тайно, прежде чем Харламов решил уйти от своей жены Юлии Лещенко.

Илья Бурец и Асмус познакомилась в 2023 году на съемках сериала «Райцентр». Но роман у пары сложился значительно позже. По слухам, Кристина и Илья вместе уже несколько месяцев и у пары все очень серьезно. Официальный развод у избранника Асмус состоялся 18 ноября. Теперь отношения можно не скрывать, что Асмус и делает. Выйдя на красную дорожку вместе, продюсер и актриса выглядели счастливыми и влюбленными.

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В союзе с продюсером есть перспективы


Илья Бурец (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Весной этого года Кристина Асмус впервые заняла должность креативного сопродюсера в крупном кинопроекте. Хотя Бурец не имеет никакого отношения к этому фильму, совпадение все же выглядит «подозрительно».

Илья Бурец является таким человеком, который может дать новый импульс карьере актрисы. Теперь у Асмус есть связи — благодаря такому влиятельному топ-менеджеру ее могут приглашать в перспективные кинопроекты.

Ушла от актера к продюсеру


Роман Евдокимов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После развода с Гариком Харламовым Кристина недолго была одна. Последние два года Асмус встречалась с Романом Евдокимовыми. Отношения как стремительно завязались, так же быстро и угасли весной этого года. Причину расставания никто не озвучил. Но в общении с журналистами были намеки.

«Я не понял, что такое любовь. Да никто не понял. Но я могу сформулировать это так: любовь — это принятие и прощение... Я совсем не идеальный. Я с огромным количеством слабостей, страхов, травм. Если коротко сформулировать: есть ли что мне прощать? Есть!» — сказал Роман в интервью Men Today.

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Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто
Дмитрий Маликов: сын в январе ждет в подарок собаку
27 ноября 2024, 16:38

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Автор множества песен и талантливый исполнитель Дмитрий Маликов вчера появился на премьера фильма «Звёзды в Сибири». Певец поделился с журналистами секретом своей семейной жизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Счастливый брак с Тульской красавицей


Елена Изаксон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе с 1992 года. Вступить в официальный брак пара решилась только после рождения совместного ребенка в 2000 году. Тогда на свет появилась первая дочка Дмитрия Маликова — Стефания. Свадьбы артиста тогда не отмечалась особой пышностью, ведь ее целью было узаконить отношения, для того, чтобы Дмитрия Маликова смогли записать отцом в свидетельство о рождении дочери.

Сына Маликова родила суррогатная мать


Второй раз 47-летний Дмитрий Маликов и его 55-летняя жена решили стать родителями с помощью суррогатной матери. Так в январе 2018 года появился на свет сын исполнителя — Марк. Согласно расчетам СМИ, основанным на прайс-листе элитной клиники репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге, где родился второй ребенок Маликовых, стоимость его рождения составила примерно два миллиона рублей.

Когда Дмитрий и Елена, которая старше мужа на 7 лет, начали задумываться о рождении сына, многие люди отговаривали их. Однако супруги настояли на своём решении и теперь счастливы, что сделали правильный выбор.

Пополнение в семье Маликовых в следующем году


Стефания Маликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сейчас старшая дочь Маликовых совсем взрослая и живет самостоятельно. Стефания окончила факультет журналистики МГИМО, но по специальности не работает. Девушка реализует себя как модель, блогер и дизайнер.

Сыну музыканта сейчас 6 лет. Наследник радует своих родителей достижениями. Он отличается серьезностью и умом, несмотря на свой юный возраст, активно общается и занимается спортом, в частности дзюдо. Участвуя в соревнованиях, он регулярно занимает призовые места. 24 января у Марка день рождения и отец планирует подарить ему домашнего питомца.

«Он ждет Деда Мороза, ждет подарков. И у него день рождения в январе, ждет серьезный подарок — собаку. Не знаю, как мы сподобимся на это или нет, но, по крайней мере, подумаем», — поделился Дмитрий Маликов с Telegram-каналом «Сплетница Кэт».

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«Я камасутрил ее каждый день»: секрет брака Никиты Джигурды с Анисиной и его тайная связь с Волочковой
Джигурда заявил, что для крепких отношений нужна физическая и духовная связь
27 ноября 2024, 15:51

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В романтические отношения эксцентричного артиста и известной спортсменки мало кто верил, однако они счастливо живут в браке и воспитывают двоих детей. Никита отметил, что их союз с Мариной строится не только на эмоциональной связи, но и на физическом влечении. О подробностях личной жизни эпатажного певца и его личном секрете семейного счастья расскажет «Радио 1».

Джигурда рассказал об интиме с женой


Актер сериала «Жена олигарха» рассказал, что прошел обучение и освоил технику китайских императоров, позволяющую продлевать удовольствие в интимной жизни. Это также стало основой их крепких и гармоничных отношений с фигуристкой.

«Я не скрываю, что Анисину синтезом взял — песни, стихи… Но если бы я ее не камасутрил каждый день… Я довожу женщину до оргазма — ей кайф, я целуюсь, она говорит: «Дальше». А я: «Отложим до вечера». Вечером я по-новому», — приводит слова артиста «VOICE».

Он также отметил, что семейные отношения не могут строиться исключительно на физической близости — для прочного союза необходима и духовная связь.

«Это крайне важный аспект для взаимоотношений. Если же основа лишь сексуальная, то это недолговечно. Вы можете понять друг друга в постели, но если не достигли сердечной или ментальной гармонии, то ваш брак обречен!» — заявил артист.

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Знакомство и причины развода с Анисимовой


Марина Анисина — обладательница титулов чемпионки мира и олимпийской чемпионки по танцам на льду в паре с французом Гвендалем Пейзером. Она встретила Джигурду в 2007 году на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» на канале «Россия-1». Партнеры по проекту начали встречаться, а в 2008 году сыграли свадьбу. У них двое детей: 15-летний сын Мик-Анжель Крист и 14-летняя дочь Эва-Влада.

Скандальные выходки и высказывания актера из фильма «Любить по-русски» привели к тому, что в 2016 году Анисина, после долгих разбирательств, оформила развод и уехала с детьми во Францию. Адвокат фигуристки утверждал, что причиной развода стало не всегда адекватное поведение Джигурды. Однако вскоре пара восстановила свои отношения, и 22 февраля 2021 года они поженились во второй раз.


Отношения с Волочковой


Балерину Анастасию Волочкову часто замечали в компании актера Никиты Джигурды. Однажды в день рождения певца она объяснила, что на самом деле происходит между ней и женатым актером. Балерина рассказала, что знакома с Джигурдой уже 20 лет, они живут рядом и их связывает некий «творческий экстаз».

Однако теплые отношения испортил инцидент, когда в Сети появилось видео, на котором Никита Джигурда и Анастасия Волочкова танцуют дома у балерины. В какой-то момент артист встает перед Анастасией на колени, стягивает с нее спортивные брюки и целует ее в область лобка. Тогда Волочкова всерьез разозлилась на друга, обвинив его в том, что он причастен к сливу скандального видео в сеть. В настоящее время отношения между артистами наладились.

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Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем-альфонсом
27 ноября 2024, 12:29

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Три года назад актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Вопреки прогнозам злопыхателей, пара продолжает жить счастливой семейной жизнью. Кроме того, стало известно, что артистка впервые стала мамой. Подробности – в материале «Радио 1».

Знакомство Федункив с молодым итальянцем


В интервью изданию «КП» Марина поделилась, что со своим будущим супругом они встретились в 2019 году на дне рождения её близкого друга. Она отметила, что Стефано тогда ещё не очень хорошо говорил по-русски, но активно учил язык. Через три недели они случайно встретились снова, на этот раз в самолете: она летела на гастроли на Урал, а он – по работе. Весь полет они наслаждались компанией друг друга, а после – обменялись контактами и решили продолжить общение.


Марина Федункив с супругом Стефано (Фото: соцсети)

Муж Федункив: что известно


Стефано работает вице-президентом по маркетингу и коммуникациям в крупной компании и отвечает за развитие негосударственных торговых связей Италии со странами СНГ. Однако, как только Федункив опубликовала первые фото с молодым возлюбленным, поклонники артистки тут же взялись за собственное расследование.

По версии подписчиков, Маджи имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, он совсем не бизнесмен и даже не итальянец, а обычный альфонс.

В ответ на критику Марина насмешливо прокомментировала все эти слухи у себя в социальных сетях. Она призвала не искать поводов для скандалов, а научиться радоваться счастью других и не распускать негативные слухи.

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Федункив рассказала, как прошли роды


Актриса объяснила, что хочет, чтобы женщины понимали: современная медицина достигла такого уровня, что в её возрасте стало возможным испытать радость материнства. Также она подчеркнула, что это очень непростой процесс физически, и посоветовала не откладывать материнство.

Когда речь зашла о детях, Марина рассказала, что эта тема поднималась со Стефано, когда они начали встречаться. Он знал, что до их знакомства она заморозила яйцеклетки, как только у неё появилась финансовая возможность. Хотя оба хотели детей, до свадьбы у них не было четкого разговора о том, какие шаги предпринять для этого. Они понимали, что отсутствие наследников не повлияет на их отношения.

«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему», – рассказала актриса.

На вопрос о том, были какие-то страхи перед беременностью и родами в 53 года, Федункив ответила:
«Я разумный человек и не буду говорить: ой, что такого, возраст тут значения не имеет. Конечно, имеет. Чем ты старше, тем сложнее стать мамой. Даже несмотря на то, что при современных технологиях подготовить организм к вынашиванию можно даже не в молодом возрасте. Перед беременностью я основательно изучила этот вопрос, мы с мужем консультировались с разными профессорами. Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама».

Она также добавила, что обсуждала со своим мужем самые разные варианты – и суррогатное материнство, и усыновление. Однако все сложилось удачно и актриса родила естественным путем.

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#медицина
#соцсети
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#отношения
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#съёмки
#материнство
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#шоу-бизнес
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Психоаналитик Смолярчук объяснила, каких мужчин Виктория Боня называет «нищебродами»
Психоаналитик Смолярчук: Боня, называя мужчин «нищебродами», говорит о подвигах
26 ноября 2024, 18:49

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновлёнными взглядами на отношения с мужчинами, заявив, что теперь она не намерена впускать в свою жизнь мужчин — «нищебродов». Этот термин для неё охватывает не только финансовую нестабильность, но и недостаток личностного роста.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что «нищеброд» — это понятие очень относительное, здесь нет определенной категории.

«Для каждой женщины — это свои частные черты. Возможно, Боня имела ввиду, что нищеброд — тот жених, который не смог обслужить и удовлетворить ее интересы. А для простой российской женщины, которая умеет довольствоваться малым, которая умеет сделать кашу из топора, которая умеет создать праздник из настроения, а не из бриллиантов, может быть, этот мужчина, будет самым добрым, верным и преданным», — сказала эксперт.

По словам психоаналитика, каждая женщина на земле, независимо от общего финансового благополучия своего мужчины, хочет знать, что он готов с ней поделиться последним, что он готов ей создать праздник, совершить ради нее подвиг.

«Не обязательно гонять на частном самолете за какими-то особенными цветами на Эдельвейс, а что он готов ей нарвать первоцветов и притащить утром в постель — вот это да. Возможно, она подразумевала именно способность мужчины к подвигам, способность мужчины не быть скупым, быть щедрым, уметь создать вот этот самый внутренний человеческий праздник. Я не думаю, что она имела в виду какие-то конкретные цифры», — сказала психоаналитик.

Она предположила, что Виктория Боня не хотела обидеть или задеть мужчин, а попыталась показать, что хочется подвигов и «ту самую звезду с неба».

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#психиатр
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«Старая холостячка»: Психоаналитик раскрыла, почему Боня не может найти партнера
Психоаналитик Смолярчук: Виктория Боня не может найти партнера, потому что ищет папика
26 ноября 2024, 17:19

Виктория Боня (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась своими обновленными взглядами на отношения с мужчинами, сказав, что её идеальный партнёр должен быть не только обеспеченным, но и интеллектуально и духовно развитым человеком.
«Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — отметила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что, вероятно, Виктория Боня не знает, что такое модель семьи.

«Ей уже за 40 лет, и она в народе словит "старой холостячкой". То есть она женщина, которая не имеет опыта отношений и тем более опыта семейной жизни. Поэтому, когда она делится или дает рекомендации женщинам, что женщина должна быть у мужчины внутри, может быть, она имеет в виду как раз-таки лечащего врача, который будет изучать ее и понимать», — предположила эксперт.

По ее словам, самодостаточные люди стремятся даже в паре оставаться индивидуальными, отдельными и независимыми.

«Эта история про опору на себя в первую очередь. Пара может быть полноценной и жизнеспособной только при условии, если оба участника этой пары являются зрелыми, когда они умеют выживать друг без друга. Здесь вспоминается цитата Фаины Раневской: "Я не ищу себе вторую половинку, я сама цельная натура, я вам не жопа и не таблетка"», — объяснила эксперт.

Своей фразой «мужчина должен содержать в себе меня», как объяснила психоаналитик, Боня выражает позицию дочки.

«С точки зрения Юнга, эта фраза значит, что мужчина должен прям с ней срастись, родить, создать, как Пигмалион Галатею. Это очень потребительская позиция дочки. Но ей все-таки не 14 лет. Даже если она встретит этого мужчину-папика, то должна знать правила и модель семьи. Там, где мужчина в паре — папик, рано или поздно произойдет расставание», — сообщила психоаналитик.

Ирина Смолярчук подчеркнула, что не надо жить внутри мужчины, надо жить свою прекрасную жизнь — полноценную и чудесную.

«Пусть эта любовь живет в ней. Вот когда любовь живет внутри человека, тогда она находит достойный объект извне», — сказала эксперт.

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Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца
26 ноября 2024, 15:56

Александр Буйнов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Администратор певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла появившуюся в сети информацию о паллиативном статусе артиста. По ее словам, он чувствует себя великолепно, концерты расписаны на ближайшие дни.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что певцу диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Издание заявляло, что о возможном излечении и ремиссии речи якобы не идет.
«Я не знаю, откуда взяли эту информацию. Конечно, это неправда. Великолепно себя чувствует. Вчера был концерт, сегодня, завтра и послезавтра. У нас все расписано каждый день», — заявила Козырь в беседе с NEWS.ru.
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