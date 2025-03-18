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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»

Киркоров: почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

По словам певца Филиппа Киркорова, он практически сразу узнал Ольгу Серябкину на шоу «Маска». Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — похвалил Киркоров Серябкину.

Ранее «Радио 1» писало о разоблачении Ольги Серябкиной на шоу «Маска». Артистка скрывалась под маской Богомола. До нее проект покинули Агата Муцениеце, скрывающаяся под образом Коровки, и Эльдар Джарахов в маске Капибары.

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#артист
#киркоров
«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
Евгений Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
18 марта 2025, 01:48

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни. Информация о том, что артист плохо себя чувствует не соответствует действительности.
«Дошел слух до меня, что, дескать, я в марте отменил все свои концерты, себя плохо чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит! Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать», — передает слова Петросяна «7 Дней».

Артист отметил, что в момент записи видеообращения он сидит на репетиции, а уже на следующий день ему предстоит шестичасовая съемка.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта из-за желудочно-кишечного кровотечения в Боткинскую больницу. Юморист столкнулся с осложнением после недавно перенесенной операции. В результате артист попал в реанимацию.

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#болезнь
#здоровье
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«Мне все равно на деньги»: Баста заявил, что не умеет говорить «нет» жене и дочкам
Рэпер Баста заявил, что любит баловать жену и дочерей
17 марта 2025, 21:48

Баста/ Василий Вакуленко (Фото: Инстаграм* @bastaakanoggano)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал про отношения с женой. Выяснилось, что исполнитель любит побаловать ее. Об этом он объявил в интервью с блогером Надеждой Стрелец.
Баста обратил внимание, что ему нравится, что супруга умеет отстаивать мнение. Чтобы порадовать вторую половинку, Василий готов отдать любые деньги. То же самое он может сказать и про дочек. Артист счастлив, что он способен баловать своих родных.

«Мне все равно на деньги, если есть возможность сделать хорошо — я с радостью это делаю. Все, что она захочет. Я никогда в жизни не говорил нет. Наоборот, я радуюсь, что у моих девочек есть возможность так жить», — признался Вакуленко.

Еще Баста высказался про супружескую неверность. По его мнению, мужчин, которые не изменяют, осталось мало. Рэпер назвал их вымирающим видом.

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#артист
#супруги
#дети
#деньги
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Лариса Долина призналась, что дочь Юлии Началовой отказалась учиться на её курсе по вокалу
Дочь Юлии Началовой отказалась учиться у Ларисы Долиной
17 марта 2025, 21:28

Вера Алдонина (фото: ВКонтакте @veraldonina)

Лариса Долина не обижается на дочь Юлии Началовой, которая не стала учиться у неё.
С момента смерти Юлии Началовой прошло уже шесть лет. Певицы не стало 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Причиной смерти стало заражение крови и сердечная недостаточность.

У Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в браке с футболистом ЦСКА Евгением Алдониным. В прошлом году 19-летняя девушка поступила во ВГИК на актёрский факультет. Однако её крестная Лариса Долина не совсем оценила такой выбор, о чём она рассказала в беседе с журналистами за кулисами концерта лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге.

«Конечно, я рада, что Вера пошла на сцену. Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актёрское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У неё всё впереди. Возможно, она, закончив свой курс, ещё вернётся ко мне. Она же человек-мюзикл. Буду её ждать. Я даю ей советы, если она их просит. Просто так не помогаю никому. Мы общаемся почти каждый день», – рассказала Долина.
Также певица отметила, что дочь Началовой очень мотивированная, самодостаточная и стремится к получению новых знаний.

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Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб среди требований к девушке назвал умение готовить
Певец Хабиб заявил, что его девушка должна уметь готовить
17 марта 2025, 21:27

Хабиб (Фото: Инстаграм* @xabibkaa)

34-летний исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов) рассказал о требованиях к будущей возлюбленной. Избранница должна уметь готовить, любить его и ждать. Об этом он объявил журналистам издания 78.ru.
Шарипов поделился, что в настоящее время у него нет дамы сердца, а вот работы много, еще и предстоит плотный гастрольный тур. Певец не собирается успокаиваться, пока не сделает еще одну «Ягоду малинку».

«Я не то, чтобы закрылся ото всех и никого не рассматриваю… Самое главное — чтобы умела готовить, любила меня и ждала», — обратил внимание Хабиб.

Девушка должна подходить по настроению, внутреннему миру, красоте, объяснил исполнитель. Он полагает, что для начала надо познакомиться.

«Дальше решим», — уточнил Шарипов.

Хабиб родился в Казани. В 2018 году он приехал в столицу на кастинг шоу на ТНТ, там он выступил с композицией «Шантай». После этого Шарипов начал сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым.

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#девушка
#отношения
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За восемь месяцев супруг Инстасамки нарушил ПДД на 513 тысяч рублей
За восемь месяцев хип-хоп-исполнитель Moneyken 297 раз нарушил ПДД
17 марта 2025, 21:10

Moneyken/ Олег Еропкин (Фото: Инстаграм* @realmoneyken)

Хип-хоп исполнитель Moneyken (Олег Еропкин) оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщил Teлеграм-канал PostNews.
Летом прошлого года супруг рэп-исполнительницы Инстасамки приобрел себе машину Lamborghini Urus, стоимость которой достигает 30 млн рублей. С момента покупки автомобиля на имя Еропкина стали поступать штрафа за нарушение ПДД.

За восемь месяцев владения элитным авто Moneyken получил 297 квитанций. Общая сумма штрафов составила 513 тысяч рублей — артист уже все оплатил. Чаще всего, как отметили авторы материала, исполнитель превышал скоростной режим (248 раз). Еще Олег получил 23 квитанции за езду по выделенной полосе и 13 штрафов за несоблюдение требований знаков или разметки.

Ранее выяснилось, что известный российский фигурист Илья Авербух за 64 дня 2025 года на своём Range Rover Sport накопил уже 49 штрафов от ГИБДД за нарушение скоростного режима.

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#артист
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