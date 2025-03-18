«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)
По словам певца Филиппа Киркорова, он практически сразу узнал Ольгу Серябкину на шоу «Маска». Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — похвалил Киркоров Серябкину.
Ранее «Радио 1» писало о разоблачении Ольги Серябкиной на шоу «Маска». Артистка скрывалась под маской Богомола. До нее проект покинули Агата Муцениеце, скрывающаяся под образом Коровки, и Эльдар Джарахов в маске Капибары.
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