«Красавица в последний раз»: Маргарита Симоньян рассказала про выпадение волос
После начала химиотерапии Симоньян сообщила, что будет вести программу в парике
Месяц назад главный редактор RT Маргарита Симоньян начала первый курс химиотерапии. Журналистка долго оттягивала этот шаг. Симоньян рассказала в своём Telegram-канале о том, как проводит время, и дала ответ о последствиях лечения.
Маргарита рассказала, что внезапное свободное время проводит за просмотром сериалов и поделилась впечатлениями от «Хроник русской революции». Особенно высоко она оценила работу Юлии Высоцкой как пример профессионализма и стойкости.
«И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей её сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия», — высказалась она о Высоцкой.Одна поклонница в комментариях отметила, что в программе «Ч.Т.Д.» журналистка была красавицей.
«Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — ответила Маргарита.Ранее общий тираж книги Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров.