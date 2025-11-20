«Красавица в последний раз»: Маргарита Симоньян рассказала про выпадение волос

20 ноября 2025, 14:48

После начала химиотерапии Симоньян сообщила, что будет вести программу в парике

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Месяц назад главный редактор RT Маргарита Симоньян начала первый курс химиотерапии. Журналистка долго оттягивала этот шаг. Симоньян рассказала в своём Telegram-канале о том, как проводит время, и дала ответ о последствиях лечения.





Маргарита рассказала, что внезапное свободное время проводит за просмотром сериалов и поделилась впечатлениями от «Хроник русской революции». Особенно высоко она оценила работу Юлии Высоцкой как пример профессионализма и стойкости.

«И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей её сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия», — высказалась она о Высоцкой.

«Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», — ответила Маргарита.