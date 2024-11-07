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Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования

Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певца Гарика Сукачева лишили водительских прав после отказа пройти медосвидетельствование, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда Мещанского района столицы.
«Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», — прокомментировали журналистам в суде.
Судебное постановление обжаловали, но Мещанский суд города нарушений не обнаружил, поэтому решение вступило в силу.



Ранее сообщалось, о какой болезни сына впервые рассказала мама певца Стаса Пьехи. Речь идет о нешуточной борьбе за жизнь.

Кроме того, выяснились настоящие причины расставания актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

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