Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования

Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певца Гарика Сукачева лишили водительских прав после отказа пройти медосвидетельствование, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда Мещанского района столицы.
«Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», — прокомментировали журналистам в суде.Судебное постановление обжаловали, но Мещанский суд города нарушений не обнаружил, поэтому решение вступило в силу.
Ранее сообщалось, о какой болезни сына впервые рассказала мама певца Стаса Пьехи. Речь идет о нешуточной борьбе за жизнь.
Кроме того, выяснились настоящие причины расставания актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
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