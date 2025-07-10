«Тело как у девочки»: Алёна Апина шокировала публику своим видом
Певица Алёна Апина поразила поклонником моложавым видом
Певице Алёне Апиной в конце августа исполнится 61 год, но глядя на её свежие фото в социальных сетях, в это сложно поверить. Апина не скрывает, что обращалась к возможностям пластической хирургии. Свежие фото артистки, которые она опубликовала в своём блоге шокировали публику.
Артистка откровенно рассказала, что делала процедуры по коррекции овала лица и удалению второго подбородка. Кроме того, специалисты эстетической медицины уменьшили талию Алёны, а в её бёдра и ягодицы добавили объём. Благодаря хирургам, певица получила тело своей мечты.
Свежая фотография Апиной привела поклонников в восторг. Алёна предстала на снимке с ровным тоном лица и с пышной шевелюрой.
«Как же я люблю лето! Жару! А как же иначе, я ж дитя августа!» — написала артистка.Актёр Станислав Садальский отметил моложавую внешность приятельницы комментарием.
«Скоро в школу!» — написал артист.Фанаты певицы поддержали его, написав Апиной кучу приятных комплиментов.