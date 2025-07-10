«Я чуть не врезалась в свой дом»: Бритни Спирс ненавистно высказалась о своей новой машине

10 июля 2025, 21:44

Певица Бритни Спирс призналась, что чуть не попала в аварию

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Поп-звезда Бритни Спирс подвержена проблемам психологического характера, которые периодически обостряются. Но после снятия отцовского опекунства певица начала активно вести социальные сети и рассказывать о событиях своей жизни. В своем блоге девушка сообщила об опасной ситуации, в которой оказалась накануне.





Бритни опубликовала видео, на котором она стояла у стены в красно-чёрном платье с глубоким декольте и с распущенными волосами. Артистка со смущённой улыбкой сообщила о приобретении нового автомобиля.

«У меня новый автомобиль, но он мне не нравится. Крыша не снимается, что за ерунда! Педали совсем не такие, как в моей старой машине. Я чуть не врезалась в свой дом, ну и ладно», — рассказала Спирс.

«Теперь я живу в детском бассейне, это мой источник молодости, потому что вода там холодная!» — эмоционально высказалась Спирс.