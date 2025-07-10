«Увидел в сериале»: Влад Топалов заявил о собственной стерилизации

10 июля 2025, 21:23

Влада Топалова шокировала беременность супруги третьим сыном

Владислав Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Влад Топалов и Регина Тодоренко готовятся стать родителями в третий раз. Однако певец, узнав пол будущего малыша, сделал шокирующее заявление. Об этом сообщает ОК!.





Супруга Топалова неделю назад сообщила, что в семье появится третий мальчик. Регина с грустью призналась, что немного расстроена новостью, так как очень ждала девочку.

«У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек…» — сообщила Тодоренко.

«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вёл себя точно так, как главный герой», — высказался певец.