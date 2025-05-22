Раскрыта судьба элитной виллы Максима Фадеева на Бали

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)
Максим Фадеев заявил, что переделал виллу на Бали в бутик-отель. Об этом продюсер сообщил в своем блоге.
Несколько лет назад Фадеев приобрел отель на Бали, сделав из него виллу для уединенного отдыха. Согласно информации СМИ, на обустройство он потратил 6 млн долларов.
Недавно стало известно, что композитор преобразовал виллу обратно в отель, где могут проживать 70 человек.
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*Запрещен в РФ
Недавно стало известно, что композитор преобразовал виллу обратно в отель, где могут проживать 70 человек.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова