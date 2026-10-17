«Здоровье пока не позволяет»: Пригожин поделился своим мнением о возвращении Губина на сцену
Поклонники Андрея Губина продолжают надеяться, что частые появления певца на светских мероприятиях предвещают его возвращение на сцену. Однако продюсер Иосиф Пригожин настроен скептически. В интервью Общественной Службе Новостей он выразил сомнение в том, что артист в ближайшее время сможет возобновить полноценную концертную деятельность.
По мнению Пригожина, посещение публичных мероприятий и выступления перед зрителями — совершенно разные вещи. Чтобы провести концерт, недостаточно просто выйти на сцену и исполнить знакомые хиты: артисту необходимо выдерживать физическую нагрузку, двигаться и сохранять энергию на протяжении всего выступления.
Продюсер обратил внимание на то, что многие популярные песни Губина относятся к танцевальной музыке, а значит, требуют от исполнителя определённой пластики и активности. Как считает Пригожин, нынешнее состояние здоровья певца может стать серьёзным препятствием для возвращения к прежнему формату концертов.
«Но состояние здоровья певца пока не позволяет быть настолько пластичным, как раньше. По этой причине я не верю, что Губин полноценно вернётся на сцену», — заявил продюсер.При этом Пригожин не исключает, что артист продолжит появляться на публике и заниматься музыкой. По его мнению, Губин может сосредоточиться на творческой работе и написании новых песен, не возвращаясь к регулярным концертам.