«Теперь нас пятеро»: Регина Тодоренко снова стала мамой и опубликовала первые фото с малышом

25 сентября 2025, 10:12

Регина Тодоренко родила третьего ребёнка и показала фото из палаты

Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Радостной новостью она поделилась в своём Telegram-канале.





Спустя сутки после родов 35-летняя поделилась первыми кадрами из роддома. На одном из снимков Регина лежит на больничной кровати, держась за руку мужа, а на другом – 39-летний певец Влад Топалов уже протягивает ладонь к ручке новорождённого.





«Теперь нас 5. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», – написала актриса.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

«Если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы ''семья''. Мне 35, и скоро нас будет пятеро».

«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвёртого ребёнка, может, когда-нибудь заплету косички», – с улыбкой рассказывала телеведущая.