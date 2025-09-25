«Теперь нас пятеро»: Регина Тодоренко снова стала мамой и опубликовала первые фото с малышом
Регина Тодоренко родила третьего ребёнка и показала фото из палаты
Телеведущая и актриса Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Радостной новостью она поделилась в своём Telegram-канале.
Спустя сутки после родов 35-летняя поделилась первыми кадрами из роддома. На одном из снимков Регина лежит на больничной кровати, держась за руку мужа, а на другом – 39-летний певец Влад Топалов уже протягивает ладонь к ручке новорождённого.
«Теперь нас 5. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», – написала актриса.У пары уже растут двое сыновей: шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав. О третьей беременности Регина долго не говорила публично, скрывая живот под объемными нарядами в шоу «Маска», где она выступает в роли жюри. Только в июне, появившись на второй свадьбе Натальи Подольской и Владимира Преснякова в облегающем белом платье, Тодоренко подтвердила догадки поклонников.
На свой 35-й день рождения, 14 июня, звезда поделилась откровением:
«Если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы ''семья''. Мне 35, и скоро нас будет пятеро».Позже, в конце июня, Регина раскрыла пол будущего малыша – у них снова родился мальчик.
«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвёртого ребёнка, может, когда-нибудь заплету косички», – с улыбкой рассказывала телеведущая.