«Теперь просто ведущий»: Безработный вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение

Дмитрий Шепелев (Кадр из видео: Телеграм @dmitriyshepelev)
В прошлом году известный шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер, гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев лишился сразу нескольких проектов в Интернете и на телевидении. Теперь он снова возвращается на экраны в качестве ведущего музыкального шоу.
Шепелев продолжает пробовать свои силы в самых разных форматах. За последние несколько лет он уже вёл юмористические, семейные и ток-шоу. Сейчас Дмитрий работает над пилотным выпуском музыкального проекта «Любовь с первой ноты», съёмки которого ведутся для телеканала «Россия-1», сообщает StarHit со ссылкой на источник. Кроме рядовых участников, в программе планируется задействовать и звёзд шоу-бизнеса.
По словам собеседника издания, Шепелев на съёмках смотрелся органично, позитивно, много шутил, одет был с иголочки. Но явно не был звездой шоу, не «искрил».
Суть нового музыкального шоу сводится к тому, что участники, мужчины и женщины, будут петь, не видя друг друга. Если представителю и ли представительнице противоположного пола понравился чей-то голос и манера исполнения, то они должны повернуться друг к другу. В каждом выпуске программы образуются несколько пар, которые далее исполняют композицию дуэтом. В финале появляется известный артист, который выберет лучших из лучших, и они все втроём поднимаются на сцену. В пилотном выпуске проекта «приглашённой звездой» был Сосо Павлиашвили.
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По словам собеседника издания, Шепелев на съёмках смотрелся органично, позитивно, много шутил, одет был с иголочки. Но явно не был звездой шоу, не «искрил».
«Раньше были проекты, в которых он блистал, тут же — ничего особенного, просто ведущий, конферансье, объявляющий номера», — сказал источник.
Суть нового музыкального шоу сводится к тому, что участники, мужчины и женщины, будут петь, не видя друг друга. Если представителю и ли представительнице противоположного пола понравился чей-то голос и манера исполнения, то они должны повернуться друг к другу. В каждом выпуске программы образуются несколько пар, которые далее исполняют композицию дуэтом. В финале появляется известный артист, который выберет лучших из лучших, и они все втроём поднимаются на сцену. В пилотном выпуске проекта «приглашённой звездой» был Сосо Павлиашвили.
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Александр Бойцов