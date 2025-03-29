Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Теперь просто ведущий»: Безработный вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение

«Теперь просто ведущий»: Безработный вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение

Потерявший работу Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение в новом проекте
Дмитрий Шепелев (Кадр из видео: Телеграм @dmitriyshepelev)

Дмитрий Шепелев (Кадр из видео: Телеграм @dmitriyshepelev)

В прошлом году известный шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер, гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев лишился сразу нескольких проектов в Интернете и на телевидении. Теперь он снова возвращается на экраны в качестве ведущего музыкального шоу.
Шепелев продолжает пробовать свои силы в самых разных форматах. За последние несколько лет он уже вёл юмористические, семейные и ток-шоу. Сейчас Дмитрий работает над пилотным выпуском музыкального проекта «Любовь с первой ноты», съёмки которого ведутся для телеканала «Россия-1», сообщает StarHit со ссылкой на источник. Кроме рядовых участников, в программе планируется задействовать и звёзд шоу-бизнеса.

По словам собеседника издания, Шепелев на съёмках смотрелся органично, позитивно, много шутил, одет был с иголочки. Но явно не был звездой шоу, не «искрил».

«Раньше были проекты, в которых он блистал, тут же — ничего особенного, просто ведущий, конферансье, объявляющий номера», — сказал источник.

Суть нового музыкального шоу сводится к тому, что участники, мужчины и женщины, будут петь, не видя друг друга. Если представителю и ли представительнице противоположного пола понравился чей-то голос и манера исполнения, то они должны повернуться друг к другу. В каждом выпуске программы образуются несколько пар, которые далее исполняют композицию дуэтом. В финале появляется известный артист, который выберет лучших из лучших, и они все втроём поднимаются на сцену. В пилотном выпуске проекта «приглашённой звездой» был Сосо Павлиашвили.

Читайте также:

«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев показал новую фотографию жены

«Стоял на коленях»: отец Жанны Фриске про Шепелева

Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева
#любовь
#женщины
#проекты
#мужчины
#шоу
#съёмки
#артист
#телевидение
Жил в интернате, изменял Орбакайте и впал в депрессию: кто помог остепениться звезде 80-х Владимиру Преснякову
29 марта 2025, 11:12

Владимир Пресняков (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

В конце 80-х Владмира Преснякова называли новатором на советской поп-сцене. Популярность пришла к нему довольно рано, но счастье в личной жизни пришлось подождать. 29 марта исполнителю таких хитов, как «Стюардесса по имени Жанна» и «Аэропорты» исполняется 57 лет. О детстве в интернате, болезненном разрыве и настоящей любви — расскажет «Радио 1».

Биография Владимира Преснякова :детство и юность


Владимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске. Его родители были музыкантами, поэтому мальчик пошел по их стопам — его отец мечтал передать сыну профессию.

Маленький Вова и сам интересовался музыкой. Его артистическая натура проявлялась в громких звуках кастрюль, пении тонким голосом и сочинении стихов.

Вскоре мальчик стал проявлять свой бунтарский характер, и даже учеба в свердловском интернате не смогла заставить его подчиниться дисциплине — в итоге его исключили за поведение. К тому моменту его родители уже обосновались в группе «Самоцветы» и забрали его в Москву.

Владимир Пресняков с мамой (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Музыкальная карьера Преснякова


В 1980 году Владимир Пресняков поступил в Московское хоровое училище имени Свешникова, а затем на дирижерско-хоровое отделение в музучилище имени Октябрьской революции. Он сразу пошёл на третий курс, но обучение не окончил — его исключили за прогулы.

Свою музыкальную карьеру Пресняков начал рано. В 80-х он пел в хоре Елоховского собора, выступал с ВИА «Круиз» и уже с 12 лет начал гастролировать. В 15 лет дебютировал в ансамбле и пел в группе «Капитан».

Прорывным моментом стало участие в фильме «Выше радуги» (1986), для которого он записал несколько песен, включая «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». С 1987 по 1994 год он работал с Театром песни Аллы Пугачёвой, выпустил альбом «Папа, ты сам был таким» и даже получил награду World Music Awards в Монте-Карло.

В конце 80-х – начале 90-х Пресняков был одним из самых популярных исполнителей страны. Его песня «Стюардесса по имени Жанна» звучала отовсюду. Но к 2000-м популярность пошла на спад. Однако он не сдался: сотрудничал с Леонидом Агутиным и Григорием Лепсом и снова оказался в топе. В этот период он дважды получал премию Золотой граммофон.

Владимир Пресняков (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Личная жизнь Владимира Преснякова

Роман с Кристиной Орбакайте


Когда Владимиру было 18, на него обратила внимание 15-летняя Кристина Орбакайте. Влюбленная девушка не боялась трудностей, которые могли возникнуть в их отношениях, тем более она была уверенна в серьезных намерениях молодого музыканта: однажды, когда Кристина пришла проводить его на гастроли, Пресняков просто затащил её в поезд, и та уехала с ним в Запорожье. Узнав об этом, Алла Пугачева срочно прибыла к отелю, где поселилась пара. Однако вместо скандала она просто пристально посмотрела на Преснякова и уехала.

Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина
Короткий брак с Варущенко и роман с Кузнецовым: почему Алена Коломина развелась с мужем и какой для нее идеальный мужчина

Когда Кристине исполнилось 16, они начали жить вместе. Семейная жизнь проходила под наблюдением родителей, но это не мешало развитию отношений. В 19 лет Кристина забеременела, а в 1991 году у них родился сын Никита Пресняков.

Несмотря на счастливое начало, вскоре у пары начались проблемы. Кристина Орбакайте хотела развиваться как артистка, но Пресняков привык, что она сопровождает его на гастролях. Ревность и желание Кристины стать независимой сыграли свою роль.

Кроме того, Владимир вел образ жизни, который было сложно терпеть любой женщине: вечеринки, алкоголь, измены. Через пять лет пара рассталась.

«У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое — мне никогда не высказывали ничего», — рассказал Владимир в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

В числе возможных разлучниц называли певицу Лику Стар, которая записала с ним хит «Падший ангел». Певица говорила, что из-за этой истории Пугачёва помогла отменить концерты Лики, а сам Пресняков поступил как «трусливый котёнок» и просто сказал ей «прощай».

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости / К. Карташян)

Расставание с Орбакайте было болезненным и длилось несколько лет: Пресняков то уходил, то возвращался, но в итоге Кристина поставила точку. Он долго не мог прийти в себя, впал в депрессию, много пил. Впоследствии он продолжал участвовать в воспитании сына и поддерживать дружескую связь с бывшей возлюбленной.

Брак Преснякова с Еленой Ленской


Первой официальной женой Преснякова стала дизайнер Елена Ленская. Ради него она бросила своего мужа, музыканта Игоря Саруханова. В 2001 году состоялась их свадьба.

«Насколько я знаю, у Володи в то время еще были отношения с девушкой по имени Ольга. Но все-таки разговор между мужчинами состоялся тогда, когда мы решили создать семью. Мы с Игорем разошлись, но остались близкими людьми», — рассказывала Ленская.

Однако, как и в истории с Кристиной, Владимира не устраивало, что его жена хотела самореализации. Лена интересовалась архитектурой и дизайном, но Владимир не поддерживал её стремления.

В итоге они стали отдаляться. Ленская терпела, не решаясь спорить с мужем, которого считала гением. Но когда их брак уже трещал по швам, Пресняков отправился на «Большие гонки», где встретил певицу Наталью Подольскую.

Сначала артист шокировал девушку своей прямолинейностью, но вскоре между ними завязались серьезные отношения.

Никита Пресняков и Наталья Подольская


5 июня 2010 года Пресняков и Подольская поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий, а в октябре 2020-го — второй сын, Иван.

Сама Наталья признавалась, что сначала ревновала Владимира к его бывшей жене Елене Ланской, но с Кристиной Орбакайте у нее сложились теплые отношения. В одном из интервью она даже назвала Кристину «наша вторая жена».

Владимир Пресняков и Наталья (фото: Instagram* / presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков не скрывает, что именно в браке с Натальей Подольской он изменился, отказавшись от прежнего образа жизни.

«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось», — делился мыслями музыкант.

Чем занимается Владимир Пресняков сейчас


На сегодняшний день Владимир Пресняков продолжает работать над новыми песнями, активно участвует в различных музыкальных проектах и является наставником в шоу «Голос».

Читайте также:

«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу

Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России

«Я не изменял жене»: тайна рождения внебрачного сына Бедроса Киркорова, который объявился на похоронах отца

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#певица
#шоу
#песня
#артист
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась от подруги из-за Анджелины Джоли
29 марта 2025, 09:27

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram*@jenniferaniston)

Дженнифер Энистон ценит теплые дружеские отношения и трепетно относится к близким, что подтверждают многие в Голливуде. Некоторое время актриса тесно общалась с Челси Хэндлер — они вместе отдыхали, занимались шопингом и делились подробностями личной жизни. Но недавно Дженнифер отдалилась от приятельницы.
Причиной стало то, что Хэндлер позволила себе резкие высказывания в адрес Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2014 году, когда экс-супруг Энистон женился на новой возлюбленной, Челси прокомментировала это событие, назвав Джоли сумасшедшей. Она также упрекнула артистку в том, что из-за нее Брэд Питт стал злоупотреблять алкоголем.

«Джен всегда была закрытой и хотела жить в уединении, в то время как Челси всегда мечтала быть на виду и в центре внимания, так что, возможно, разрыв всегда был неизбежен», — рассказал источник из близкого круга актрисы.

Спустя некоторое время Энистон вышла замуж за Джастина Теру. Супруг был против общения Дженнифер с Челси, так как считал Хэндлер грубой и неприятной. В 2017 году во время развода с Теру у актрисы снова появился страх того, что друзья решат передать информацию журналистам.

«Джен тогда стала параноиком, думая, что люди вокруг нее сливают истории таблоидам. К тому же, Челси продолжала говорить о ней в разных интервью», — цитирует слова инсайдера Daily Mail.

В последнее время Дженнифер Энистон и Челси Хэндлер еще больше отдалились друг от друга — многие считают, что скоро их дружбе наступит конец.

«Челси, казалось, была готова на все, чтобы стать звездой, а Дженнифер уже была знаменитостью, так что, конечно, ревность никуда не уходила из их отношений», — заключил собеседник издания.

Читайте также:

Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото

«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, кадры малышки выложил отец

«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#компании
#актриса
#соцсеть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу
Надежда Сысоева заявила, что ее мужчина должен быть похож на Юру Борисова
29 марта 2025, 08:47

Надежда Сысоева (фото: Вконтакте @comedynadenka)

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.
Она рассказала, что ведет в телефоне заметку, где подробно описывает внешность, характер, занятия и хобби потенциального партнера. Этой практике ее обучил шаман на Бали.

Артистке важно, чтобы избранник был высокий, спортивный, регулярно тренировался и составлял ей компанию в зале. Кроме того, молодой человек Сысоевой должен любить путешествия, развиваться духовно и интеллектуально, играть в баскетбол и выгуливать ее собаку.

«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала актриса внешность мужчины своей мечты.

Надежде важно, чтобы партнер умел вести себя в обществе — был тактичен по отношению к окружающим и галантен, когда выходит с ней в свет.

«Как Юра Борисов, который своей жене платьишко поправил», — привела пример телезвезда.

Читайте также:

Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России

«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными

«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
#баскетбол
#мужчины
#актриса
#путешествия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
29 марта 2025, 08:03

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На фоне шумихи вокруг баснословных гонораров Кристины Орбакайте появилась новая информация о доходах певицы и ее матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что артистки давно не были в России, они не ликвидировали свои ИП.
Помимо этого, Орбакайте остается связана с ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», где до 2020 года владела 49% акций. Когда-то театр Пугачевой задумывался как грандиозный проект в Санкт-Петербурге, но позже его заморозили. Однако компания продолжила существовать — сперва она несла убытки, но в 2023 году ситуация изменилась и выручка театра составила 113,1 млн рублей, а чистая прибыль — 212,3 млн.

Многие считают, что кто-то помог артисткам погасить долги. Номинально сейчас Алла Пугачева не имеет отношения к новым владельцам ООО, а ее имя убрали из названия компании. Однако в Сети подозревают, что певица может просто оставаться в тени.

Читайте также:

Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»

Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму

«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
#театр
#проект
#долги
#певица
#алла пугачёва
#рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Покинувшая РФ Мария Машкова призналась, что отношения с отцом доставляют ей боль
29 марта 2025, 07:42

Мария Машкова (фото: Instagram*/masha_mashkova_official)

Актриса Мария Машкова много лет назад эмигрировала в США, однако до 2022 часто приезжала в Россию по работе и к близким. Теперь же она не планирует возвращаться на Родину даже на время.
Отец и друзья Машковой придерживаются иных политических взглядов, что стало причиной конфликтов. Но у актрисы в России все же осталась одна приятельница, с которой они недавно увиделись.

«Ко мне приехала моя близкая подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой, что в наши дни большая редкость. Она привезла мне голубое шикарное пальто. Сказала, что мне в эмиграции надо ходить только в шикарном, и она же привезла платок моей бабушки», — рассказала артистка в шоу «Георгий за кадром».

Имя коллеги Мария называть не стала, потому что та вернулась в Москву и не собирается эмигрировать. У Машковой сложные отношения с родителями — если с мамой они время от времени созваниваются, то с отцом артистка совсем не контактирует. Владимир Львович два года назад предоставил дочери право выбора — либо она возвращается с детьми в Россию, либо они перестают общаться.

«Что делать, если в семье случился разрыв связей? В моем случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое. Но мы вместе. С отцом мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Мы друг друга не слышим. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшит», — призналась эмигрантка в переживаниях.

Читайте также:

«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ

«Не хочу судиться»: Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свои слова

Певица Мария Зайцева стала победителем шоу «Один в один»

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

#любовь
#отец
#шоу
#отношения
#рф
#россия
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате