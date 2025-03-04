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«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев показал новую фотографию жены

Шепелев показал новую фотографию жены Екатерины Тулуповой
Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)

Новую фотографию своей жены Екатерины Тулуповой показал телеведущий Дмитрий Шепелев. Снимок он опубликовал в социальных сетях, подписав, что «никогда не скрывал» супругу.
Тулупова работает дизайнером, пара воспитывает сына Тихона, которому исполнится четыре года уже в конце марта. Показать фотографию жены Шепелева попросил один из подписчиков.

Фото: Instagram*/dmitryshepelev

Кроме Тихона, в семье воспитывается сын Шепелева Платон, а также дочь Тулуповой от предыдущего брака Лада. У Дмитрия с падчерицей хорошие отношения.

При этом Тулупова не любит показываться на публике и никак не комментировала прошлое Шепелева.

Ранее сообщалось, что рассказал про Шепелева отец Жанны Фриске.

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Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце
04 марта 2025, 12:17

Павел Прилучный с сыном Тимофеем (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

После развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. Теперь уже Прилучный требует в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.
После развода Прилучный решил через суд определить место жительства детей от Муцениеце. При этом сын пары Тимофей переехал к нему, не дожидаясь окончательного решения суда. С матерью и другими родственниками мальчик вовсе перестал общаться.

Сейчас стало известно, что Мосгорсуд зарегистрировал апелляцию Прилучного. Мужчина требует снизить сумму выплачиваемых алиментов. Кроме того, адвокаты Прилучного хотят оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе.

Адвокат Муцениеце в беседе со «СтарХитом» комментировать данную ситуацию отказалась.

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Ольге Картунковой — 47: Жизненные сложности преодолевала с мужем, а после 20 лет брака ушла к концертному директору
04 марта 2025, 12:17

Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

Сегодня, 4 марта, свой день рождения отмечает Ольга Картункова — талантливая комедийная актриса, известная по ролям в кино и участием в телепроектах. Ей исполнилось 47 лет. О том, как обаятельная «пышка» завоевала любовь всей страны, читайте в материале «Радио 1».


Биография Ольги Картунковой


Ольга Картункова (девичья фамилия — Рудакова) родилась в селе с поэтическим названием Виноградные Сады, что недалеко от Пятигорска. С детства девочка остроумно шутила и умела развлекать окружающих. Несмотря на свои способности, Ольга после окончания школы выбрала для себя более скромную профессию. Она подала документы в юридический университет и через четыре года получила диплом по специальности «делопроизводитель».

Начало карьеры в КВН


Ольга Картункова и Александр Масляков (Фото: Instagram*@kartynkova222)

В КВН Картункова попала, можно сказать, случайно. В пятигорской команде «Ноев ковчег» заболел участник, и будущей звезде предложили его заменить. Харизматичная Ольга не только попала в команду, но и в скором времени ее возглавила. С новым капитаном появилось название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Команда выступала в городе, потом в области, а затем добрались и до столицы.

В 2010 году под началом Картунковой коллектив завоевал Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Спустя год команда из Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала её победителем. После победы команда стала узнаваемой по всей стране, и начались активные гастроли не только по регионам России, но и в зарубежных странах – Германии, Канаде, США.

Ольга Картункова на ТВ


Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

Ольга Картункова, добившись значительных успехов в сфере КВН, вскоре меняет направление своей профессиональной деятельности, обратив внимание на телевидение. Некоторые ценители её дарования полагали, что в жизни этой комедийной актрисы не найдётся места для ТВ, хотя она с ранних лет мечтала о карьере телеведущей. Однако капитан команды «ГородЪ ПятигорскЪ» была полна решимости достичь значительных успехов на телевидении, не ограничиваясь рамками КВН.

Выступление на «Однажды в России»


Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

Так в 2014 году Картункову заметил продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов и пригласил в комедийное шоу «Однажды в России» на ТНТ. Рейтинг проекта «Однажды в России» на протяжении пяти лет остаётся неизменно высоким благодаря участию в нём Картунковой. Она подчёркивает, что ей нравится работать с коллегами по профессии — Тимуром Тания, Азаматом Мусагалиевым, Михаилом Стогниенко и Екатериной Моргуновой.

Фильмы с актрисой


Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

В 2016 году Ольга Картункова получила предложение сняться в фильме «Жених». Ей досталась роль простой деревенской женщины, которая легко находит общий язык с иностранцем. В процессе съёмок Картункова работала вместе с такими актёрами, как Сергей Светлаков, Сергей Бурунов и Дмитрий Никулин.

Продолжила актёрскую карьеру Ольга, сыграв одну из ролей в комедийном сериале «Две девицы на мели». В этой картине она воплотила образ жительницы глубинки по имени Ольга, которая стремится к финансовому благополучию. После были работы над картинами «Сеструха», «Самоирония судьбы!», «Иван Васильевич меняет всё!», «Небриллиантовая рука».


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Личная жизнь Ольги Картунковой


Своего супруга Виталия Картункова Ольга встретила еще в студенческие годы. В 1997 году состоялось бракосочетание этой пары. Через год у актрисы появился на свет сын Александр, а ещё через десять месяцев — дочь Виктория. При большой занятости родителей в воспитании детей помогали дедушка и бабушка. Сейчас дети актрисы совсем взрослые. Александр два года как женат и работает поваром после окончания Школы кавказского гостеприимства в Пятигорске. Виктория пошла по стопам мамы, окончив краснодарский институт культуры с красным дипломом, снимается в сериалах, играет в театре.

Ольга Картункова и её муж вместе прошли через все трудности, связанные с началом карьеры Ольги и воспитанием детей. Однако в 2023 году актриса сообщила о том, что они с мужем решили расстаться после 21 года совместной жизни. Развод прошёл мирно, поскольку был результатом обоюдного и взвешенного решения. В настоящее время актриса состоит в отношениях с Владимиром, своим концертным директором. Подробностей личной жизни с новым мужчиной Картункова не раскрывает.

Похудение


Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

Вес Картунковой составлял 134 килограмма, но она не испытывала смущения из-за своей полноты, которая была частью её сценического образа. Похудеть ей пришлось по необходимости. В результате травмы ноги у неё произошло повреждение нерва, и ей провели сложную операцию по его пересадке. Специалисты предупредили, что реабилитация будет длительной, а лишний вес может усугубить ситуацию. Это стало для Ольги стимулом пересмотреть свой образ жизни.

Ольга под руководством диетолога разработала план питания и включила в свою жизнь регулярные физические нагрузки. За два года она смогла достичь впечатляющих результатов: её вес снизился на 84 килограмма.

Ольга Картункова сейчас


Ольга Картункова (Фото: Instagram*@kartynkova222)

Артистка продолжает активно строить свою карьеру и сниматься в кино. В 2024 году Ольга Картункова получила предложение от телеканала «Пятница» стать ведущей вокального шоу «Царица». Кроме того, она продолжает участвовать в программе «Однажды в России» на телеканале «ТНТ».

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Изменила мужу и сдала единственного сына в интернат: Ларисе Лужиной 86 лет, как сейчас живет народная артистка РСФСР
04 марта 2025, 12:05

Лариса Лужина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

4 марта 2025 года свой 86-й день рождения отмечает Лариса Анатольевна Лужина — икона советского кино, народная артистка РСФСР. За плечами актрисы — более 60 фильмов, всесоюзная слава и признание, но и множество жизненных испытаний: тяжелое детство в блокадном Ленинграде, потери близких, разочарования в любви и четыре неудачных брака. Каким был путь одной из самых знаменитых актрис советского кино, расскажет «Радио 1».

Блокада и голод: детство Ларисы Лужиной


Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде в семье моряка Анатолия Шувалова и его жены Евгении. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего два года. Отец ушел на фронт и вскоре погиб.

«Папа был ополченцем, после начала войны остался защищать город. Получил ранение, его привезли домой. Но он умер не от раны, а от истощения. После его смерти мама нашла под его подушкой все кусочки хлеба, которые она ему пыталась скормить, чтобы поддержать силы. А он оставлял их мне, своей Ларочке. Вот это есть в памяти. Но блокада — больше память мамы», — рассказала актриса в беседе с «МК».

Мать с двумя дочерьми пережили первую блокадную зиму, но весной 1942-го их семья понесла страшные потери — умерли бабушка и старшая сестра Ларисы. Актриса признавалась, что мать в то время, чтобы спасти их с Ларисой, варила кожаные отцовские ремни.

Выжить им помогла эвакуация: по «Дороге жизни» их вывезли в Сибирь, в город Ленинск-Кузнецкий. Там четырехлетняя девочка впервые вышла на сцену — прочитала стихотворение на новогоднем утреннике. Возможно, уже тогда в ней пробудилась будущая актриса.

Лариса Лужина (кадр из фильма «Вертикаль»)

После войны семья переехала в Таллин, где Лариса окончила школу и всерьез увлеклась театром. Она активно занималась в драмкружке, мечтая о сцене. Однако первая попытка поступить в театральный ВУЗ в Ленинграде оказалась неудачной. Лужина вернулась в Таллин, где работала на заводе и в Доме моделей.

«Вертикаль» успеха: путь к всесоюзной славе


Судьбу Ларисы Лужиной решил счастливый случай. В 1959 году ее пригласили на эпизодическую роль в картине «Незваные гости», съемки которой проходили в Таллине. Там она познакомилась с будущей режиссеркой Лейдой Лайус, которая, впечатлившись Лужиной, показала ее фото своему педагогу — Сергею Герасимову.

Герасимов разглядел в ней потенциал и пригласил на пробы. А Лариса поразила мастера исполнением монолога из «Бесприданницы». Так она поступила во ВГИК и попала в знаменитую мастерскую Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на втором курсе Лужина получила главную роль в фильме «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого.

Лариса Лужина (кадр из фильма «На семи ветрах»)

Картина стала сенсацией: призы на фестивалях в Венеции и Польше, восторженные рецензии и настоящая всесоюзная популярность. В одночасье 22-летняя актриса проснулась знаменитой.

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За этой работой последовали роли в фильмах «Гонщики», «Золото», «Главный свидетель». Однако знаковым проектом для Лужиной стала легендарная «Вертикаль» — лента о покорителях гор, где ее партнером стал сам Владимир Высоцкий. По слухам, он был увлечен Лужиной и посвятил ей песню «Она была в Париже».

«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный. Но это все так же быстро проходило», — рассказала она.

Лариса Лужина (фото: РИА Новости /Виталий Белоусов)

Любовь, предательство и разводы: личная жизнь Лужиной


Пережила выкидыш


Первым мужем Ларисы Лужиной стал кинооператор Алексей Чардынин, с которым актриса прожила семь лет. Однако их брак разрушился после трагедии — Лариса пережила выкидыш, а повторять попытку родить категорически не хотела. Это стало камнем преткновения в их отношениях, ведь Чардынин мечтал о детях.

Со временем недопонимание между супругами превратилось в постоянные конфликты. В разгар очередной ссоры, Чардынин ударил жену, и Лужина приняла решение уйти.

«Чаще всего я вспоминаю именно Лешу. Это были студенческие годы, у нас была такая красивая влюбленность, жизнь в общежитии и прочее. К сожалению, расстояние любовь не укрепляет, а наоборот. Так получилось и с нами. Я около четырех лет работала в Германии, в Москву выбиралась изредка, а он работал здесь, мужчина красивый, девушки на него вешались», — рассказала артистка.

Ушла после предательства


Ее вторым мужем стал оператор Валерий Шувалов. В 1963 году у них родился сын Павел. Однако актриса признается, что предала мужа: актриса влюбилась в Владимира Гусакова и изменила мужу. Развод был неизбежен.

«Это было ужасно, я совершила предательство по отношению к Валерке и сыну, влюбилась в другого. Валера был близок мне. Он — отец моего единственного сына Павла», — призналась актриса.

Шувалов умер в 2020 году во время эпидемии коронавируса. Эта новость стала для Лужиной ударом. Она надеялась, что бывший супруг справится с болезнью, но судьба распорядилась иначе.

Валерий Шувалов (фото: РИА Новости / Ефремов)

После развода с Шуваловым Лужина встретила Владимира Гусакова и в погоне за новой любовью и карьерой отправила шестилетнего сына в интернат. Павел провел там два года, что стало серьезным ударом по их отношениям. Простить мать он так и не смог — их связь всегда оставалась холодной.

С Гусаковым актриса прожила почти десять лет, но в итоге он ушел к другой. Позже Лужина иронизировала, что карма настигла ее: предав Шувалова, она и сама оказалась обманутой.

Четвертый муж — игрок, проигравший все деньги


Последний, четвертый брак Лужиной с Вячеславом Матвеевым оказался самым тяжелым. Матвеев оказался зависимым от азартных игр: сначала он тайком брал деньги из семейного бюджета, а затем проигрывал все до последней копейки.

«Потом он начал играть. И вот это было самое страшное — тогда в стране появились автоматы ручные, эти самые "однорукие бандиты"», — рассказала актриса.

Лужина даже прятала деньги, чтобы заплатить актерам и купить билеты на спектакль. В итоге Матвеев ушел к другой женщине, оставив Лужину одну.

«25 лет вычеркнуто из жизни, но я сама виновата. Вот расплачиваюсь. А жила бы с Валерой Шуваловым, все было бы нормально. Но уже не вернуть ничего», — отметила Лужина а студии программы «Малахов».

Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)

Лариса Лужина сегодня


Несмотря на непростую личную жизнь, сейчас Лариса Лужина находит радость в общении с сыном и тремя внуками. С одним из них она даже недавно ездила в Италию.

«Думаю, Бог меня наказывает за предательство Валеры. Сегодня у меня нет человека, которому можно было довериться, есть только сын, которого я обожаю. Да и несмотря на четыре брака, той любви, о которой пишут в книжках, я никогда не испытывала», — считает она.


















Актриса продолжает работать: она играет в родном Театре-студии киноактера, участвует в антрепризах и часто бывает на творческих встречах и фестивалях.

Конечно, с возрастом появились и проблемы со здоровьем. В 2022 году Лужина столкнулась с сердечными недугами, из-за чего на время покинула сцену. Однако даже болезни не смогли ее остановить — актриса вернулась в театр и продолжает радовать зрителей своей игрой.

«Работа заставляет быть в форме. В основном езжу на кинофестивали, провожу творческие встречи. Туда приезжают артисты более молодого поколения. А среди молодежи и сам молодеешь», — рассказала артистка в интервью для «КП».

Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)

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Водит машину, скучает по детям и театру, не вспоминает мужа: как живёт Людмила Крылова, от которой Табаков ушёл к Зудиной?
04 марта 2025, 11:59

Людмила Крылова Фото: кадр из фильма «Брызги шампанского» Станислава Говорухина

Актриса Людмила Крылова посвятила 35 лет жизни Олегу Табакову, который в итоге ушёл к своей студентке Марине Зудиной.
Столкнувшись с предательством любимого человека, Крылова не потеряла интерес к жизни. Артистке 86 лет, а она до сих пор управляет автомобилем, общается с друзьями, любит книги, только лишь скучает по театру и сетует о том, что редко видится со своими детьми. Подробнее — в материале «Радио 1».

Людмила Крылова в молодости (Фото: РИА Новости/А. Воротынский)


Мнимое счастье и ложь супруга



С Олегом Табаковым Людмила Крылова познакомилась в конце 50-х, а их семейная жизнь началась в 1959 году в маленькой коммуналке на улице Правды в Москве. Через год после свадьбы в молодой семье родился сын Антон. В 1966 году на свет появилась дочь Александра.

Людмила Ивановна любила и верила супругу, а он, в свою очередь, оберегал семью от сплетен, касающихся его реальных и несуществующих романов.

Но спустя 25 лет брака Табаков влюбился по-настоящему и стал жить на две семьи. Людмила Крылова знала об отношениях мужа с Мариной Зудиной, но настолько его любила, что не решалась на откровенный разговор. Мало того, она боялась, что муж от неё уйдёт, что и произошло.

Вторая жена Олега Табакова Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией (Фото: ВКонтакте, @zudina_official)

Брак, который просуществовал 35 лет, рухнул в один момент. Сын Антон не поддержал отца и на долгие годы прервал с ним всякое общение. Дочь Александра не простила родителя до самой его смерти. А Людмила Крылова не хотела слышать имя супруга.

На похороны Олега Табакова актриса не пришла. Не было и дочери Александры, которая так и не простила измену отца.


Активная жизнь после выхода на пенсию



Людмила Ивановна уже давно на пенсии, с теплотой воспоминает работу в театре. Она много читает, встречается с друзьями.

Крылова до сих пор управляет автомобилем, несколько лет назад даже ездила в родную Кострому.

Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап в спектакле «Время женщин» (РИА Новости/Сергей Пятаков)

Дети давно живут отдельно от неё, у них уже есть свои семьи. Антон Табаков — медийная личность, Александра же давно оставила актёрскую профессию и сейчас ведёт закрытый образ жизни. Видятся родственники нечасто, от чего Людмила Ивановна сильно расстраивается.
«Единственное, что я хочу — это не быть для кого-то в тягость. Я хочу, чтобы моё время было не таким тяжёлым, как иногда бывает», — призналась однажды Крылова.

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#радио 1
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#дети
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«Он болен?»: Резко похудевший Киркоров шокировал окружающих своим видом
Киркоров похудел и изменился до неузнаваемости
04 марта 2025, 11:57

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров всегда умел поражать зрителей: его яркие костюмы, вечная экстравагантность и бесконечные перевоплощения не оставляли никого равнодушным. Однако на этот раз певец вызвал у поклонников не восторг, а тревожные разговоры.
Все произошло на праздновании десятилетия московского ресторана «Dr. Живаго». В то время как гости наслаждались весельем, Киркоров появился на мероприятии в крайне измененном виде — его едва можно было узнать.

На вечеринку поп-король пришел в компании Виктории Шеляговой. Скрыть заметные изменения в своем облике ему не удалось: его иссохшая шея, впалые щеки и выраженные скулы бросались в глаза, даже несмотря на свободный наряд, который, казалось, был выбран для маскировки.

Интернет мгновенно наполнился обеспокоенными комментариями: «Может, он болен?», «Уже похож на скелет...».

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