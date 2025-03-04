«Никогда не скрывал»: Дмитрий Шепелев показал новую фотографию жены

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)
Новую фотографию своей жены Екатерины Тулуповой показал телеведущий Дмитрий Шепелев. Снимок он опубликовал в социальных сетях, подписав, что «никогда не скрывал» супругу.
Тулупова работает дизайнером, пара воспитывает сына Тихона, которому исполнится четыре года уже в конце марта. Показать фотографию жены Шепелева попросил один из подписчиков.
Фото: Instagram*/dmitryshepelev
Кроме Тихона, в семье воспитывается сын Шепелева Платон, а также дочь Тулуповой от предыдущего брака Лада. У Дмитрия с падчерицей хорошие отношения.
При этом Тулупова не любит показываться на публике и никак не комментировала прошлое Шепелева.
Ранее сообщалось, что рассказал про Шепелева отец Жанны Фриске.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/dmitryshepelev
Кроме Тихона, в семье воспитывается сын Шепелева Платон, а также дочь Тулуповой от предыдущего брака Лада. У Дмитрия с падчерицей хорошие отношения.
При этом Тулупова не любит показываться на публике и никак не комментировала прошлое Шепелева.
Ранее сообщалось, что рассказал про Шепелева отец Жанны Фриске.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов