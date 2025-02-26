«Стоял на коленях»: отец Жанны Фриске про Шепелева

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в разговоре со StarHit, что телеведущий Дмитрий Шепелев является по натуре «подлым, мстительным и трусливым» человеком, который «боялся» Копылова.
«Этот человек вряд ли добьется чего-то хорошего в жизни, если не изменится. Его возненавидят так, что он останется один… ну или с дамой, с которой живет. Шепелев правда стоял передо мной на коленях и просил Жанну отправить в хоспис. Мы с ним ругались, Жанна уже не видела, но слышала. Я был против, потому что дома за дочкой ухаживали. Сейчас я бы не ударил его, но плюнул в лицо — и он пусть сделает то же самое, если я не прав», — пояснил Владимир Борисович.
Как пишут авторы материала, Шепелев заявил в одном из интервью, что отец почившей исполнительницы напал на него с ножом, чтобы забрать своего внука Платона силой.
Копылов в свою очередь рассказал, что просто приехал с подарками к внуку и ждал у подъезда. Мужчина подчеркнул, что, когда Шепелев вернулся, то, увидев Копылова, попытался скрыться с Платоном. Копылов пытался остановить Шепелева, но тому на помощь пришел охранник и стал махать кулаками. Копылов оттолкнул секьюрити, защищаясь, а затем обратился в полицию.
Ранее сообщалось, какие детали о родителях Фриске раскрыл Шепелев.
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