«Я там дров наломал»: Дмитрий Колдун заявил, что отчасти стесняется своего возраста

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)
Исполнитель Дмитрий Колдун стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и спел свои хиты. Он порассуждал о возрасте и поделился, будет ли праздновать день рождения.
11 июня певцу исполнится 40 лет. В этот день он собирается выступить в Москве, куда пригласил фанатов.
Дмитрий активно гастролирует: 26 февраля он выйдет на сцену в Дубне, затем в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и иных городах.
Дмитрий спел в эфире новую лиричную композицию «Розы» и подчеркнул, что эту песню можно подарить вместо цветов 8 Марта.
В одной из бесед с журналистами он поделился, что найти себя сможет лишь к 40 годам. Ведущие шоу поинтересовались, какие у него планы и амбиции.
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«Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчет этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста», — откровенничал Колдун.
Дмитрий активно гастролирует: 26 февраля он выйдет на сцену в Дубне, затем в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и иных городах.
«Настроение будет самое праздничное», — уверяет певец.
Дмитрий спел в эфире новую лиричную композицию «Розы» и подчеркнул, что эту песню можно подарить вместо цветов 8 Марта.
«Я предлагаю спеть прямо в руки. Представьте, как я даю виртуальную розу и пою эту песню», — уточнил Колдун.
В одной из бесед с журналистами он поделился, что найти себя сможет лишь к 40 годам. Ведущие шоу поинтересовались, какие у него планы и амбиции.
«Разумеется, люди всю жизнь идут вперед, чтобы стать лучше. Естественно, через несколько лет я буду еще более опытным, профессиональным в каких-то вещах. Но, думаю, я доволен тем, что у меня есть к 40 годам. Даже те конфликты, которые были в моей жизни, когда я там дров наломал, уже в прошлом», — обратил внимание Дмитрий.
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Ольга Енгалычева