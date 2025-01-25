«Теперь спасаюсь»: Возлюбленная Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж

Валентина Иванова (Фото: соцсети)
Возлюбленная известного российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова рассказала о поездке в Париж и неприятных последствиях, которые обнаружились по возвращению. Девушка пожаловалась на лишние килограммы и проблемы с кожей.
В январе рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) отправился на отдых в Париж вместе с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, мамой Симоной и своей девушкой. По её словам, всё было классно и интересно, круассаны в парижских кафе были просто бесподобны.
После возвращения модель опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых у неё заметны небольшие высыпания на лице. Кроме того, по словам Ивановой, у неё появился лишний вес.
Теперь, чтобы «спастись», модель полностью отказалась от мучного, прибегла к помощи проверенных средств для ухода за лицом и отправилась сбрасывать лишние килограммы в спортзале.
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После возвращения модель опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых у неё заметны небольшие высыпания на лице. Кроме того, по словам Ивановой, у неё появился лишний вес.
«Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли», — написала девушка.
Теперь, чтобы «спастись», модель полностью отказалась от мучного, прибегла к помощи проверенных средств для ухода за лицом и отправилась сбрасывать лишние килограммы в спортзале.
«Поехала в зал отрабатывать наеденное», — сообщила Валентина подписчикам.
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Александр Бойцов