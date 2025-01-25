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«Теперь спасаюсь»: Возлюбленная Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж

Девушка Тимати Валентина Иванова рассказала о последствиях поездки в Париж
Валентина Иванова (Фото: соцсети)

Валентина Иванова (Фото: соцсети)

Возлюбленная известного российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова рассказала о поездке в Париж и неприятных последствиях, которые обнаружились по возвращению. Девушка пожаловалась на лишние килограммы и проблемы с кожей.
В январе рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) отправился на отдых в Париж вместе с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, мамой Симоной и своей девушкой. По её словам, всё было классно и интересно, круассаны в парижских кафе были просто бесподобны.

После возвращения модель опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых у неё заметны небольшие высыпания на лице. Кроме того, по словам Ивановой, у неё появился лишний вес.



«Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли», — написала девушка.

Теперь, чтобы «спастись», модель полностью отказалась от мучного, прибегла к помощи проверенных средств для ухода за лицом и отправилась сбрасывать лишние килограммы в спортзале.

«Поехала в зал отрабатывать наеденное», — сообщила Валентина подписчикам.

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#париж
#девушка
«Я сказала папе, что не беременна от корейца, но он не поверил»: дочь Даны Борисовой рассказала о конфликте в семье
Дочь Даны Борисовой заявила, что не планирует становиться мамой
25 января 2025, 12:02

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: соцсети)

17-летняя дочь Даны Борисовой на фоне слухов о беременности заявила, что пока не собирается становиться мамой. Однако её отец не поверил в слова дочери.
По сети уже больше недели ходит информация о том, что несовершеннолетняя Полина Аксенова может в ближайшее время забеременеть. Такие выводы поклонники сделали из-за того, что девушка обучается в Корее, где нашла себе молодого человека. Также сама Дана Борисова высказывала опасения по поводу возможного пополнения в семье, говоря о нежелании становиться бабушкой в 48 лет.

Издание VOICE связалось с Борисовой и Аксеновой, которые высказались об этих слухах. Полина рассказала, что на самом деле последний раз была в Корее два года назад, а также заверила, что не состоит в отношениях.

При этом родственники девушки, а особенно её отец, бывший муж Борисовой Максим Аксёнов, не сразу поверили ей. Между ней и родителями даже произошла ссора на этой почве.

Полина рассказала, что после нашумевших новостей ей начали звонить родственники и поздравлять с беременностью. Она отнеслась к этому с юмором, отметив, что СМИ часто раздувают такие новости. Девушка даже вспомнила, как аналогичная ситуация произошла с дочерью Глюкозы. Однако ситуация с отцом оказалась серьёзнее.

«Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это всё чушь, раздутая желтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», – отметила дочь Борисовой.
Дана, в свою очередь, заявила, что ей просто приписали фразы о выгоне дочери в Корею и боязни её беременности. В настоящее время, по её словам, Полина думает только об учёбе и планирует поступать в институт.

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Народной артистке России Галине Польских диагностировали онкологию
25 января 2025, 11:37

Галина Польских (фото: соцсети)

Врачи диагностировали онкологию известной советской актрисе Галине Польских. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 85-летняя Народная артистка России обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Медики выписали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.

После обследования у Польских обнаружили злокачественную опухоль в почке.

Менеджер актрисы отметила, в настоящее время Галина Александровна находится дома и в больницу пока не ложилась.

На счету актрисы свыше 170 ролей, в том числе в культовых картинах «Я шагаю по Москве» и «Тени исчезают в полдень». В последнее время Польских продолжала сниматься в фильмах и сериалах: «Ёлки-10», «Ева, рожай!», «У людей так бывает» и других.

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«Возьму себе турка»: Ксения Бородина пытается спровоцировать Николая Сердюкова на ревность
25 января 2025, 11:24

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: соцсети)

Влюбленные записывают для подписчиков много роликов из Турции — туда Ксения Бородина и Николай Сердюков прилетели, чтобы готовиться к свадьбе. Жених и невеста уже выбрали Ксении свадебное платье. К тому же телеведущая не перестает признаваться в любви к Стамбулу — она является ярой поклонницей турецких сериалов. Поклонники отмечают: эта страна Бородиной очень идет, ей лишь нужно выучить язык.
Ксения делилась, что пыталась, но у нее не получилось.

«Честно сказать, когда уже за 40, то это намного сложнее. Когда я была ребенком и жила в Италии, я за три месяца быстро начала прям говорить. Мне было 10 лет», — отметила на своей странице в соцсети Бородина.

Однако выучить турецкий остается мечтой телеведущей. Выход есть — нанять репетитора. Такая мысль не понравилась ее избраннику.

«Вы бы видели эти глаза. Ну ты же все равно не ревнуешь. Возьму себе турка Бурака», — сказала Ксения.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков полетели в Стамбул на пару дней, чтобы мужчина выглядел перед свадьбой более привлекательно.

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#свадьба
#турция
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Пенсионерка стала двойником SHAMAN'а и раскрыла правду о пластике – фото
25 января 2025, 11:21

SHAMAN/Ярослав Дронов (фото: соцсети)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал настолько популярным, что теперь на него хотят быть похожими не только поклонники, но и поклонницы. На днях стало известно о 55-летней женщине, которая после пластической операции стала копией артиста.
Пластический хирург Елена Миронова рассказала в соцсетях историю Надежды, которая решила изменить свою внешность ради сходства с Дроновым. Она опубликовала видео омолодившейся женщины.

«Я вообще-то патриот Российской Федерации, и люблю самую любимую мою песню», – рассказала Надежда, пританцовывая под хит «Я русский».
Фото: соцсети

После распространившихся по сети новостей у женщины взяли интервью, в котором она заявила, что не собиралась становиться двойником певца.

Также она ответила на вопрос о том, связывался ли с ней SHAMAN после стольких новостей: «Я сама с ним, если надо, свяжусь».

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Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»: английский язык, речь на церемонию и новые предложения
Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»
25 января 2025, 10:21

Юра Борисов (фото: соцсети)

Актёр Юра Борисов дал первое интервью после номинации на премию «Оскар», в котором рассказал, будет ли готовить речь на церемонию.
В сети появилось большое количество мемов с Борисовым, говорящим на английском языке. К счастью, в последнее время ему не приходилось этого делать, поэтому артист выдохнул с облегчением.

Он поделился с «Известиями», что это не его язык, поэтому он сильно волновался, когда приходилось на нём говорить. При этом добавил, что, если бы пришлось, то, конечно, сделал бы это.

Что же касается речи на церемонию вручения премии «Оскар», то её Борисов также не собирается готовить.

«Нет, я не сяду писать речь, спасибо. Нет, никого не буду звать, не буду писать речь. Я очень рад, но я честно не хочу об этом думать», – смущённо ответил актёр.
Также Юра рассказал, что после успеха «Аноры» ему поступило большое количество предложений для участия в других проектах. Однако он не спешит брать себе новые роли, поскольку хочёт чётко определить, куда двигаться дальше.

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#премия оскар
#шоу-бизнес
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Россия запросила помощи с уголовным делом у страны, где находится Смольянинов*
25 января 2025, 06:41

Фото: iStock/macky_ch

Россия запросила помощи в расследовании уголовного дела у страны. где сейчас находится актер Артур Смольянинов*. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — сообщают в агентстве.

Предполагается, что сейчас артист находится в Латвии. Такой вывод был сделан на фоне публикации Смольянинова в соцсети Instagram* видео с геотегом Юрмалы.

Напомним, что актер заочно арестован Басманным судом Москвы 29 октября за фейки о российской армии. Срок потенциального заключения равен двум месяцам. Его отчет начнется с экстрадиции Смольянинова в России или после его задержания на территории РФ.

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#помощь
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«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины
24 января 2025, 22:07

Фото: iStock/ Urupong

Известное российское шоу «Вечерний Ургант» вернулось в социальные сети спустя практически три года. Поводом для этого стала номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар».
В аккаунте шоу поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.

Выпуск с номинантом на «Оскар» появился в эфире в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на «Вечерний Ургант».

«Я вообще хочу в Америке побывать, посмотреть, что там происходит», — говорил Юра Борисов в эфире программы.

Программа «Вечерний Ургант» транслировался на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск шоу показывали в эфире 21 февраля 2022 года. Ведущий программы Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.

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#актёр
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«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни
Лариса Долина заявила, что ей хорошо в одиночестве
24 января 2025, 21:57

Лариса Долина (фото: соцсети)

Певица Лариса Долина трижды была замужем. Сейчас она прекрасно чувствует себя в одиночестве и не стремится к новым отношениям.
69-летняя артистка прекрасно выглядит: в последние годы она похудела, следит за фигурой и лицом. Многие уверены, что у Долиной много поклонников, однако свою личную жизнь она не афиширует уже несколько лет.

Звезда откровенно высказалась об отношениях, отметив, что прекрасно чувствует себя без партнёра, и не планирует снова отправляться под венец.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, я даже об этом никогда не думала. Появится – да. А так мне очень хорошо одной. Я никого пока не хочу, мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем и больше туда не хочу», – пояснила Долина.
Также она положительно высказалась о союзов, где один из партнёров старше. По её словам, настоящая любовь не имеет Возраста, границ и противоречит всем условностям.

Первый брак Долиной продлился семь лет. Певица вышла замуж за Анатолия Миочинского, от которого родила дочь Ангелину.

Вторым её избранником стал музыкант Виктор Митязов. Брак с ним распался в 1998 году.

Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицын, который был младше её на 13 лет. Они прожили вместе до 2018 года, однако Долина не раскрывала деталей расставания с ним.

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#соцсети
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Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть
24 января 2025, 21:32

Диана Гурцкая (фото: соцсети)

Певица Диана Гурцкая рассказала, каково это – не видеть собственного сына, и не смогла сдержать слёз. Сокровенным она поделилась в шоу Натальи Подольской «Наша Наташа».
Она рассказала, что его теплота и отношение к ней дают возможность видеть его и без зрения. Однако был момент, когда ей говорили: «Ой, Диана, ты бы видела, какой он красивый». В это мгновение она молила хотя бы на пять минут дать ей зрение, чтобы взглянуть на сына, «больше не прошу».

Диана ​Гурцкая с сыном (фото: соцсети)

Также Гурцкая поделилась историей, произошедшей на утреннике сына в детском саду много лет назад.

«Я приехала туда, сижу, смотрю, как он там играет, как он там выступает. А после решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдет. Каждый ребенок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдем». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?», – откровенно рассказала певица.
Однако после она уточнила, что это была лишь минутная слабость, которых старается не допускать, поскольку считает, что не имеет на это права.

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