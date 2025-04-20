«Теперь я не могу там спать»: Юлия Барановская рассказала, кто из домашних держит ее в страхе

Юлия Барановская (Фото: Телеграм @ybaranovskaya_tv)
Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на необычное увлечение троих ее детей, появившихся в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Она заявила, что наследники обожают экзотическую живность, которую содержат дома.
В частности, в 2023 году в особняке Юлии обосновался полутораметровый питон по кличке Бананчик. Змея пугает телеведущую, наблюдая за ней из террариума в гостиной.
Юлия отметила, что боится однажды проснуться в объятиях змеи, которая порой сбегает из своего террариума и свободно ползает по жилищу телеведущей.
Помимо прочего, холодильник Барановской наполнен грызунами и иными лакомствами для питона.
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«Я раньше могла прийти с работы очень поздно и заснуть на диване в гостиной. Теперь я не могу там спать, потому что ночью гуляет желтый питон. Я даже на диван лечь не могу. Меня это стекло террариума от страха не спасает», — призналась Барановская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Юлия отметила, что боится однажды проснуться в объятиях змеи, которая порой сбегает из своего террариума и свободно ползает по жилищу телеведущей.
Помимо прочего, холодильник Барановской наполнен грызунами и иными лакомствами для питона.
«Я открываю морозилку, там лежат мыши в пакете. Они специально выращенные, с определенными добавками», — уточнила телеведущая.
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Ольга Енгалычева