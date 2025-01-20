Терапия «холодными шапочками»: Кейт Миддлтон рассказала, как ей удалось избежать облысения во время химиотерапии

Кейт Миддлтон (фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Кейт Миддлтон посетила Королевскую больницу в Великобритании и в беседе с больными раком пациентами рассказала, как ей удалось избежать облысения, которое является распространённым последствием химиотерапии. Об этом пишет издание RadarOnline.
Принцесса Уэльская призналась, что потеря волос стала бы для неё ужасом, поскольку они являются неотъемлемой частью любимого публикой образа. К счастью, врачи пошли ей навстречу и предложили иной способ лечения. Речь идёт о менее распространённом методе терапии «холодными шапочками».
Пациентка, с которой побеседовала Миддлтон, рассказала журналистам, что во время разговора создавалось впечатление, что болтаешь с подругой. Также она отметила, что принцесса умеет находить общий язык с людьми, несмотря на всю сложность темы, о которой они беседовали.
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Анастасия Чинкова