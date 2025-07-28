«Проблему себе завела»: Айза-Лилуна Ай пожаловалась на нового питомца
Певица Айза-Лилуна Ай пожаловалась на нового питомца
Накануне Айза-Лилуна Ай поделилась радостной новостью: у нее появилась «дочка». Правда, речь шла вовсе не о третьем ребенке — певица решила завести питомца. Новым членом семья стала маленькая чихуахуа по кличке Груша Степановна. Но стоило собаке появиться в доме, как восторг быстро сменился разочарованием.
В своем Telegram-канале артистка призналась, что с трудом справляется с новыми обязанностями. Активный щенок мешает ей спать и не хочет засыпать сам.
«Проблему себе на голову завела. Вот что мне не жилось! Надо собаку! Время почти 4 утра, а я проснулась от того, что Груша разбудила Сэма, Сэм разбудил меня и сообщил, что Груша накакала и написала у себя в вольере. Убралась, попыталась уложить ее, а она не хочет засыпать», — пожаловалась Айза.Также она добавила, что больше любит кошек, так как они требуют меньше внимания. Тем не менее, певица продолжает заботиться о малышке, хоть и признает, что ухаживать за ней довольно холопотно.