«Проблему себе завела»: Айза-Лилуна Ай пожаловалась на нового питомца

28 июля 2025, 12:30

Певица Айза-Лилуна Ай пожаловалась на нового питомца

Айза-Лилуна Ай (Фото: Телеграм/aizalovesyou)

Накануне Айза-Лилуна Ай поделилась радостной новостью: у нее появилась «дочка». Правда, речь шла вовсе не о третьем ребенке — певица решила завести питомца. Новым членом семья стала маленькая чихуахуа по кличке Груша Степановна. Но стоило собаке появиться в доме, как восторг быстро сменился разочарованием.





В своем Telegram-канале артистка призналась, что с трудом справляется с новыми обязанностями. Активный щенок мешает ей спать и не хочет засыпать сам.

«Проблему себе на голову завела. Вот что мне не жилось! Надо собаку! Время почти 4 утра, а я проснулась от того, что Груша разбудила Сэма, Сэм разбудил меня и сообщил, что Груша накакала и написала у себя в вольере. Убралась, попыталась уложить ее, а она не хочет засыпать», — пожаловалась Айза.