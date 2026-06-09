87-летнюю Лию Ахеджакову могут лишить званий и конфисковать имущество
Председатель «Совета отцов» Згонников требует признать Лию Ахеджакову иноагентом
Председатель «Совета отцов» России Андрей Згонников направил обращение в Генпрокуратуру. Он потребовал проверить деятельность народной артистки Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает издание «Абзац».
Згонников подчеркнул: если информация о зарубежном финансировании 87-летней актрисы подтвердится, то её необходимо признать иностранным агентом, лишить званий и выплат, а также национализировать всё её имущество.
«Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий [за предательство]. <...> Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад? Иначе они, наверное, были бы здесь», — высказался председатель «Совета отцов».По словам общественного деятеля, государство присвоило звания Ахеджаковой благодаря любви российского зрителя. Следовательно, все полученные ею блага должны перейти в пользу государства.