87-летнюю Лию Ахеджакову могут лишить званий и конфисковать имущество

09 июня 2026, 13:16

Председатель «Совета отцов» Згонников требует признать Лию Ахеджакову иноагентом

Лия Ахеджакова (Фото: кадр из фильма «Любовь-морковь 3»)

Председатель «Совета отцов» России Андрей Згонников направил обращение в Генпрокуратуру. Он потребовал проверить деятельность народной артистки Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает издание «Абзац».





Згонников подчеркнул: если информация о зарубежном финансировании 87-летней актрисы подтвердится, то её необходимо признать иностранным агентом, лишить званий и выплат, а также национализировать всё её имущество.

«Я уже неоднократно говорил о том, что необходимо расширить перечень иноагентов и лишать званий [за предательство]. <...> Если люди уехали в западные страны или получают оттуда финансирование, то, значит, они на какой стороне баррикад? Иначе они, наверное, были бы здесь», — высказался председатель «Совета отцов».