«Мне присылают счета»: Директор Пугачёвой высказалась о долгах певицы за свет
Директор Аллы Пугачёвой опровергла информацию о долге певицы за электричество
Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова в ответ на слухи о долге за свет в московской квартире заявила, что лично оплачивает все счета певицы в России.
В беседе с «Газетой.Ru» представительница артистки опровергла информацию о задолженности за электричество в квартире на Арбате.
«Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет», — отметила Елена.Кроме того, Чупракова прокомментировала информацию о продаже квартиры Примадонны. Речь идет о пятикомнатной недвижимости за 391 млн рублей. Директор заявила, что не располагает сведениями об этом.
Ранее стало известно, что Алла Пугачёва и её супруг могут лишиться своего имущества в РФ. Причиной выступает законопроект об аресте активов релокантов, совершивших действия против интересов России.