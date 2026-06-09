«Мне присылают счета»: Директор Пугачёвой высказалась о долгах певицы за свет

09 июня 2026, 13:54

Директор Аллы Пугачёвой опровергла информацию о долге певицы за электричество

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова в ответ на слухи о долге за свет в московской квартире заявила, что лично оплачивает все счета певицы в России.





В беседе с «Газетой.Ru» представительница артистки опровергла информацию о задолженности за электричество в квартире на Арбате.

«Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет», — отметила Елена.