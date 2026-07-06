Террористка Лазарева* пропагандирует ЛГБТ**-идеи среди детей
Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иностранным агентом и террористом, использует собственный онлайн-проект для работы с подростками из стран СНГ, находящимися в эмиграции, для продвижения нетрадиционных сексуальных ценностей**. Об этом стало известно 6 июля.
Контент указанного сообщества проанализировали журналисты RT. В социальных сетях проекта систематически публикуются материалы, популяризирующие ЛГБТ**-идеи. В числе партнеров инициативы значатся организации соответствующей направленности, ориентированные на русскоязычную аудиторию в России и Казахстане.
В ходе мониторинга обнаружили множество публикаций на тему нетрадиционных отношений**. В частности, сообщество разместило историю молодого человека, якобы проживающего в РФ, который учится на физика-ядерщика в военном городке и планирует каминг-аут** с последующим отъездом из страны. Кроме того, даются рекомендации по проведению так называемого «месяца гордости» в государствах с законодательными ограничениями в этой сфере.
Напомним, ранее столичная прокуратура получила обращение с требованием проверить деятельность Лазаревой* на предмет финансирования экстремизма и пропаганды ЛГБТ**. Лазарева* покинула территорию РФ в 2022 году. В 2023-м ее заочно приговорили к семи годам лишения свободы за уклонение от обязанностей иноагента и публичные призывы к терроризму — поводом для уголовного преследования послужило высказывание ведущей, в котором она выражала радость при известиях об атаках дронов на российские города.
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