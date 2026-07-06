Террористка Лазарева* пропагандирует ЛГБТ**-идеи среди детей

06 июля 2026, 13:04

RT: Телеведущая Лазарева* пропагандирует идеи ЛГБТ** среди детей

Татьяна Лазарева*(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иностранным агентом и террористом, использует собственный онлайн-проект для работы с подростками из стран СНГ, находящимися в эмиграции, для продвижения нетрадиционных сексуальных ценностей**. Об этом стало известно 6 июля.