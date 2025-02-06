На P. Diddy поступили новые обвинения в изнасилованиях, причем одно из них от работника стриптиз-клуба

P. Diddy (Фото: соцсети)
В отношении репера P. Diddy было направлено три новых обвинения об изнасилованиях, причем одно из них от мужчины. Об этом пишет The Guardian.
Одним из заявителей оказался работник стриптиз-клуба. По его словам, в период с 2007 по 2012 год рэпер давал ему наркотики, снимал интимные моменты, а также сексуально и физически насиловал. Еще двумя жертвами стали девушки, которые рассказали об изнасилованиях, случившимися на вечеринках в 90-х. Они отметили, что музыкант перед этим накачал их наркотиками.
При этом адвокаты P. Diddy продолжают отвергать все обвинения в сторону своего клиента. Представители рэпера пытаются доказать его непричастность в торговле людьми, изнасилованиях, домогательствах, вымогательствах и принудительном труде. На данный момент музыкант прибывает под стражей в ожидании федерального судебного разбирательства.
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При этом адвокаты P. Diddy продолжают отвергать все обвинения в сторону своего клиента. Представители рэпера пытаются доказать его непричастность в торговле людьми, изнасилованиях, домогательствах, вымогательствах и принудительном труде. На данный момент музыкант прибывает под стражей в ожидании федерального судебного разбирательства.
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Иван Мусатов