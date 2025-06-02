«Ты кто такой, чтобы мне так писать?!»: Mia Boyka намерена наказывать флиртующих с ней женатых мужчин
Mia Boyka будет наказывать флиртующих с ней женатых мужчин
Mia Boyka возмущена поведением женатых мужчин, которые позволяют себе флиртовать с ней. Певица заявила, что будет публиковать фотографии обидчиков.
Артистка ранее состояла в отношениях с женатым мужчиной, однако он сделал выбор в пользу жены. Boyka вылила все свои любовные переживания в создание одной из песен.
С тех пор исполнительница негативно настроена по отношению к женатым мужчинам, позволяющим себе вольности в адрес других женщин. Звезда получает немало комментариев от таких поклонников, некоторые из которых сильно возмущают её.
«Я считаю, что это не должно проходить безнаказанно, чтобы женатый мужик в своём аккаунте выставляет свою жену, ребёнка, а в комментариях мне пишет "Я бы вдул" или "С пивом пойдёт". Ты кто такой, чтобы такое мне писать?», – вомутилась Mia, слова которой приводит издание VOICE.Звезда добавила, что не собирается оставлять такие выходки без внимания, поэтому прибегнет к популярному в соцсетях тренду, когда блогеры публикуют фотографии своих обидчиков.