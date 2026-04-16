Григорий Лепс анонсировал концерт и крупный перевод денег пострадавшим в Дагестане

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Певец Григорий Лепс заявил о решении помочь пострадавшим в Дагестане и перечислит им пять миллионов рублей.



Как сообщили NEWS.ru в окружении Лепса, артист пообещал приехать в регион и дать благотворительный концерт.

«Я не политик, но я гражданин своей страны — России, и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — отметил певец.
Ранее стало известно, что RT и певица Жасмин помогли женщине, оставшейся без дома в Дагестане после потопа. До этого Ида Галич и блогер Хасбик пожертвовали крупные суммы пострадавшим от наводнения в республике.
Ольга Щелокова

