«Лучше перебрать»: Экс-невеста Лепса назвала идеальную разницу в возрасте

16 апреля 2026, 21:47

Аврора Киба заявила, что мужчина в паре должен быть старше женщины

20-летняя Аврора Киба выступила на 48-м Московском международном кинофестивале. Экс-возлюбленная Григория Лепса рассказала журналистам и гостям мероприятия о своих взглядах на возраст в отношениях.





В беседе с изданием Super Аврора заявила, что мужчина в паре обязательно должен быть старше женщины.



Киба уточнила, что идеальная разница в возрасте для неё составляет 15 лет. Именно настолько лет её нынешний избранник, бизнесмен Рустам Гаджиев, старше самой девушки.

«Я с 40 лет спустилась на 15. Я всегда считала, что мужчина должен быть старше, чем женщина. Кстати, где‑то у меня было интервью, когда меня спросили: «На сколько, вы считаете, мужчина должен быть старше в идеале?» — на 15 лет. Но лучше перебрать, чем недобрать», — пояснила девушка.