«Женская грудь»: дочь Любови Успенской рассказала о своём главном источнике вдохновения

12 декабря 2025, 17:15

Татьяна Плаксина рассказала, почему на её картинах так много женских тел

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, недавно представившая публике свою персональную выставку, поделилась с «Пятым каналом» откровенными подробностями о том, что её вдохновляет на творчество.