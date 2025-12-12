«Женская грудь»: дочь Любови Успенской рассказала о своём главном источнике вдохновения
Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, недавно представившая публике свою персональную выставку, поделилась с «Пятым каналом» откровенными подробностями о том, что её вдохновляет на творчество.
По словам художницы, источником вдохновения для неё может стать практически всё — вплоть до собственной кошки. Но главным мотивом её работ остаются люди, а особенно женщины и особенности их телосложения.
Плаксина призналась, что считает женскую грудь самой эстетически красивой частью тела. Именно поэтому она так часто появляется в её картинах. Кроме того, Татьяна отметила, что ей близка идея стройности: не как стандарта красоты, а как ощущения лёгкости. Она призналась, что, когда много работает, аппетит уходит сам собой.
На открытии выставки Плаксина также затронула тему личной жизни, подчеркнув, что романтических отношений у неё в прошлом было немного. По её словам, она никогда специально никого не искала и уверена, что «своё» приходит само.
Читайте также: