«Успели в последнюю секунду»: Лев Лещенко вспомнил самый экстремальный Новый год

12 декабря 2025, 17:39

Лев Лещенко вспомнил, как со звездами эстрады чинил автобус в новогоднюю ночь

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певец Лев Лещенко поделился историей о самом экстремальном Новом годе в своей жизни.





В беседе с Общественной Службой Новостей Лещенко признался, что ярче всего в его памяти остался Новый год 1971 года. Он рассказал, как после записи «Песни года» артисты решили перед полуночью доехать до гостиницы, чтобы встретить праздник.

«Автобус, который нас вёз, сломался по пути, пришлось чинить. В последние секунды мы успели добраться в гостиницу, открыли шампанское и успели выпить ровно в полночь. Это был самый экстремальный Новый год в моей жизни», —рассказал Лев Валерьянович.