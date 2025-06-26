Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с важным заявлением: «Я устал»

26 июня 2025, 13:38

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что решил взять отпуск

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что решил взять отпуск. Он призвал поклонников последовать его примеру и наслаждаться жизнью, поскольку «много работать вредно для кожи». Важное заявление появилось в его телеграм-канале.







«Пора спасать свою божественную энергию! Жизнь должна быть роскошной и легкой. Поэтому я не стал мучиться с выбором — оформил себе отпуск. Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути», — написал артист.