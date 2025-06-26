Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с важным заявлением: «Я устал»
Певец Прохор Шаляпин рассказал, что решил взять отпуск
Прохор Шаляпин рассказал, что решил взять отпуск. Он призвал поклонников последовать его примеру и наслаждаться жизнью, поскольку «много работать вредно для кожи». Важное заявление появилось в его телеграм-канале.
«Пора спасать свою божественную энергию! Жизнь должна быть роскошной и легкой. Поэтому я не стал мучиться с выбором — оформил себе отпуск. Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути», — написал артист.К слову, не так давно он выложил клип с забинтованным лицом, что вызвало слухи о пластической операции. Позже певец признался, что видео было лишь рекламным трюком.
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