«Ждём пополнения»: Алексей Ягудин заинтриговал поклонников словами о Евгении Медведевой
Алексей Ягудин спровоцировал слухи о беременности фигуристки Евгении Медведевой
Алексей Ягудин неожиданно подогрел слухи о возможном пополнении в семье Евгении Медведевой. На мероприятии «Дискотека 90-х на льду» фигурист пообщался с журналистами и сделал загадочное заявление о своей давней подруге. Об этом сообщает Woman.ru.
Его слова тут же вызвали интерес поклонников, которые предположили, что речь может идти о беременности олимпийской чемпионки. Ягудин рассказал, что дружит с Евгенией уже много лет, причём их общение давно вышло за рамки профессионального спорта. По его словам, они близки целыми семьями, а теперь у Медведевой сложилась собственная семейная жизнь.
«С Женей дружим много-много лет, семьями, можно так сказать. Теперь у неё уже и прямо полноценная семья. Ждём пополнения, когда будет, тогда будет», — поделился фигурист.Напомним, весной этого года Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова, которому исполнилось 25 лет. Будущие супруги познакомились в 2024 году во время участия в шоу «Звёздные танцы», где между ними завязались отношения.
В августе молодожёны устроили пышное торжество в московском отеле The Ritz-Carlton. Поздравить пару пришли родные, друзья и известные представители фигурного катания и шоу-бизнеса. Среди гостей были Анна Щербакова, Александра Трусова, Яна Рудковская и Даниил Глейхенгауз.
При этом слова Ягудина сами по себе не подтверждают беременность Медведевой. Фигурист не уточнил, что именно имел в виду, поэтому пока остаётся лишь гадать, действительно ли в семье чемпионки скоро ожидаются перемены или речь шла о будущем в более общем смысле.