«Ждём пополнения»: Алексей Ягудин заинтриговал поклонников словами о Евгении Медведевой

17 октября 2026, 19:59

Алексей Ягудин спровоцировал слухи о беременности фигуристки Евгении Медведевой

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Алексей Ягудин неожиданно подогрел слухи о возможном пополнении в семье Евгении Медведевой. На мероприятии «Дискотека 90-х на льду» фигурист пообщался с журналистами и сделал загадочное заявление о своей давней подруге. Об этом сообщает Woman.ru.





Его слова тут же вызвали интерес поклонников, которые предположили, что речь может идти о беременности олимпийской чемпионки. Ягудин рассказал, что дружит с Евгенией уже много лет, причём их общение давно вышло за рамки профессионального спорта. По его словам, они близки целыми семьями, а теперь у Медведевой сложилась собственная семейная жизнь.





«С Женей дружим много-много лет, семьями, можно так сказать. Теперь у неё уже и прямо полноценная семья. Ждём пополнения, когда будет, тогда будет», — поделился фигурист.