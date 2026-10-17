«Я не умею прыгать и радоваться»: Тарасов оправдался за поведение по отношению к жене

17 октября 2026, 19:49

Дмитрий Тарасов объяснил холодную реакцию на победу Анастасии Костенко в шоу

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов решил ответить в соцсетях на критику после выхода первого выпуска нового сезона шоу «Ставка на любовь», в котором он участвует вместе с супругой Анастасией Костенко. Поводом для обсуждений стала реакция футболиста на успех жены во время её первого испытания.





Анастасия блестяще справилась с заданием и заняла первое место. После такого результата она, судя по всему, рассчитывала разделить радость с мужем, однако поведение Дмитрия показалось зрителям слишком сдержанным. Многие обратили внимание на то, что он встретил супругу без особого эмоционального подъёма, а затем назвал победу общей, что вызвало новую волну споров в социальных сетях.



Пользователи начали активно поддерживать Костенко, а в адрес Тарасова посыпались обвинения в холодности и чрезмерной сосредоточенности на себе. Некоторые комментаторы даже назвали спортсмена нарциссом. В итоге Дмитрий решил лично объяснить, почему не проявил эмоции так ярко, как ожидала публика.



В личном блоге футболист признался, что по характеру не склонен бурно выражать чувства. По его словам, внешнее спокойствие вовсе не означает, что он не радовался успеху жены или не оценил её старания.





«Друзья, я такой человек, я не очень эмоциональный. Я не умею прыгать и радоваться. Но в душе меня переполняли эмоции. Я горжусь своей женой. Я лично ей всё сказал. Я очень её люблю и горжусь ей. Она большая молодец», — заявил Тарасов.