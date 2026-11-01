Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом «Любэ» Алексеем Тарасовым
Церемония прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Алексеем Тарасовым предварительно пройдёт 4 ноября. Об этом сообщил коллега музыканта, барабанщик коллектива Александр Ерохин.
В беседе с изданием «Абзац» Ерохин уточнил, что группа поможет организовать прощание.
«Сказали, что ближе к четвёртому числу захоронение будет. Наверное, ближе ко второму или третьему будет полная информация [о месте]. [Группа будет помогать с похоронами] обязательно: всё это будет сделано и от нашего личного участия, и от всего центра Матвиенко. Должно быть так», — сказал он.О смерти бессменного бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова стало известно 1 ноября. Музыкант скончался 30 октября. В коллективе Тарасов выступал с самого его основания. Поклонники обращали внимание, что в последнее время артист не принимал участия в концертах группы: вместо него на сцену выходил его сын Серафим.